Γ Εθνική: “Διαζύγιο” και με Ξυδάκη στη Χερσόνησο

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Σύντομο αποδείχθηκε το πέρασμα του Ηρακλή Ξυδάκη από την τεχνική ηγεσία της Χερσονήσου.

Η ηρακλειώτικη ομάδα μετά από την εκτός έδρας ήττα με 4-0 από τον Γιούχτα γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή της και τον συνεργάτη του Νίκο Κουρουπάκη.

Η ανακοίνωση:

"Ύστερα από συνάντηση της διοίκησης της ομάδας μας με τον προπονητή, κ. Ηρακλή Ξυδάκη, και τον γυμναστή/βοηθό προπονητή, κ. Νίκο Κουρουπάκη, μέσα σε άριστο κλίμα και από τις δύο πλευρές, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας μας.

Η απόφαση πάρθηκε κοινή συναινέσει και πάντα με γνώμονα το καλό του σωματείου μας.

Ηρακλή και Νίκο, σας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σας και τη συνεργασία μας, και σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε προσωπική, επαγγελματική και ποδοσφαιρική επιτυχία στη συνέχεια της πορείας σας."