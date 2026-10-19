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GOSSIP - LIFESTYLE

Κρίνο και Αγκάθι: Ο Μήτρος πυροβολεί την Λεύκη

κ
clock 11:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά Κρίνο και Αγκάθι;

Η Λευκή προσπαθεί να γυρίσει στο χωριό για να ολοκληρώσει την εκδίκησή της, όμως ο Μάρκος την ακολουθεί στο βουνό και μπαίνει μπροστά της ως ασπίδα, όταν ο Μήτρος αποφασίζει να την πυροβολήσει. Αφού παραπλανήσει τους διώκτες τους, ο Μάρκος επιστρέφει στην καλύβα, όπου η Λευκή, τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο να τον χάσει, αρχίζει για πρώτη φορά να τον βλέπει αλλιώς. Στο χωριό, η Μαριγώ κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους, ζητώντας  από όλους να τους απομονώσουν, ενώ οι εργάτες των Αρβανιταίων σκορπούν φόβο και βία.

Ο Γιάννος μαθαίνει πως η θεία του ζει και το σκάει για να τη βρει, ενώ η Δέσποινα ανεβαίνει στο βουνό με τον Σκλίβα για να σώσει τη Λευκή. Παράλληλα, ο Στέλιος βρίσκει βεβηλωμένο τον τάφο του Ηλία και συντρίβεται. Κι ενώ το χωριό βυθίζεται στο χάος, η Λευκή ζητά από τον Μάρκο να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκότωσε τον Ηλία…

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