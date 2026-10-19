Σχέδιο Καλοκαιρινού για το «Νίκος Καζαντζάκης» - Διεκδίκηση του 32,4% και Μητροπολιτικό Πάρκο

Δεκτή έγινε η εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την προοπτική αξιοποίησης της έκτασης του νυν αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης, όταν θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε αναλυτικά στο ζήτημα της αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και ιδιαίτερα του εμπράγματου δικαιώματος του Δήμου Ηρακλείου στην έκταση του νυν αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα συμπεράσματα της νομικής και τεχνικής έρευνας που έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου και με την οποία επιβεβαιώνεται το εμπράγματο δικαίωμα του Δήμου στην εν θέματι έκταση:



Άθροισμα επιμέρους ισοδυνάμων εμβαδών κληροτεμαχίων εντός Α/Δ: 562.681,31



Συγκυριότητα 11/30: 362.992,98



Αποκλειστική κυριότητα: 199.688,34



Ποσοστό: 562.681,31 / 1.736.852,61 (συνολική έκταση αεροδρομίου)= 32,40%

Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην συμμετοχή του Δήμου στην αξιοποίηση της έκτασης μετά την παύση λειτουργίας του αεροδρομίου.

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Όπως τόνισε:



Ο Δήμος Ηρακλείου, τόσο με την ιδιότητα του συγκυρίου της έκτασης, όσο και με τη θεσμική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του, αποβλέπει στην αξιοποίηση των εκτάσεων της ιδιοκτησίας του στην περιοχή του αεροδρομίου επ’ ωφελεία των δΔημοτών του και της κοινωνίας εν γένει.



Ειδικότερα, ο Δήμος Ηρακλείου, δεδομένου ότι είναι συνιδιοκτήτης της εν θέματι έκτασης θα επιδιώξει κατ’ αρχήν την ενεργή και συναποφασιστική συμμετοχή του, από κοινού με τον έτερο συνιδιοκτήτη της έκτασης αυτής, το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, σε μια ουσιαστική διαδικασία για την συνδιαμόρφωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής, συμβατού με τις πρόνοιες του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση.

Η συμμετοχή αυτή πρέπει να εξασφαλιστεί από το αρχικό στάδιο, όταν προσδιορίζονται οι στόχοι, εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες και επιλέγονται οι βασικές χρήσεις και υποδομές.





Κατά τη συνδιαμόρφωση της πρότασης αξιοποίησης της έκτασης πρέπει, ιδίως, να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες αρχές:





* Πρώτη αρχή, η θεσμική συνοχή. Η αξιοποίηση της έκτασης οφείλει να εντάσσεται σε συνεκτικό χωρικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον Κώδικα Χωροταξίας–Πολεοδομίας (ν. 5306/2026). Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού και να εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση της παρέμβασης με τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου.



* Δεύτερη αρχή, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, με πυρήνα το μεγάλο (μητροπολιτικό) πάρκο πρασίνου, τη διάχυση του πρασίνου σε όλες τις ενότητες, τη βιοκλιματική δόμηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (ν. 4936/2022) και τις κατευθύνσεις της Νέας Χάρτας της Λειψίας για δίκαιες, πράσινες και παραγωγικές πόλεις.



* Τρίτη αρχή, η κοινωνική ανταποδοτικότητα: κοινωνική και προσιτή κατοικία, κοινωφελείς υποδομές, μηχανισμοί «διπλής ανάπλασης» που ανακουφίζουν και τις πυκνοδομημένες συνοικίες του κέντρου, ώστε το όφελος της αξιοποίησης να επιστρέφει απτά στην πόλη και ιδίως στη Νέα Αλικαρνασσό.



* Τέταρτη αρχή, η ισορροπία δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Ο Δήμος δεν αντιτίθεται στις επενδύσεις, τις επιδιώκει, θέτει όμως κανόνες αναλογικότητας, ώστε οι ζώνες υψηλής προστιθέμενης αξίας να συγχρηματοδοτούν τις κοινωφελείς λειτουργίες και η ανάπτυξη να παράγει διατηρήσιμη αξία και όχι αποκομμένους θύλακες.



* Πέμπτη αρχή, ο συμμετοχικός χαρακτήρας της διαδικασίας, όπως επιβάλλουν το εθνικό και το ενωσιακό πλαίσιο για τον βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό: διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, δημοκρατική λογοδοσία και κοινή διαμόρφωση των επιλογών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου.

Περαιτέρω, γενικές αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, και οι οποίες θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής και κατά αξιοποίησης της εν θέματι έκτασης, είναι:

1. Η ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα



2. Η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ανάπτυξη



3. Η διαφοροποιημένη παραγωγική-οικονομική δραστηριότητα με έμφαση στην καινοτομία και την ισόρροπη ανάπτυξη



4. Η πολυτροπική βιώσιμη κινητικότητα



5. Η καινοτομία και ο σχεδιασμός που προλαβαίνει τις διαγραφόμενες μελλοντικές τάσεις και ανάγκες των πόλεων



6. Το branding του Δήμου Ηρακλείου



7. Η συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η βασική θέση του Δήμου Ηρακλείου έχει ως εξής:



Ο προωθούμενος σχεδιασμός πρέπει να βρίσκεται σε συντονισμό με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Ηρακλείου και να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού όπως αυτό του Π.Χ.Π. Κρήτης και του νέου ΕΧΠ Τουρισμού.

Ειδικότερα, κρίνουμε ότι ο σχεδιασμός οφείλει



* Να διέπεται από συνέχεια και συμπληρωματικότητα με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου.



* Να αποτελεί αφετηρία και να λειτουργεί ως συντελεστής για την συνολική ανάπλαση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης.



* Να ωφελεί άμεσα την Νέα Αλικαρνασσό

Από τον Δήμο Ηρακλείου προκρίνεται η ολοκληρωμένη αξιοποίηση της έκτασης με συνδυασμό συμπληρωματικών λειτουργιών, με γνώμονα τις ανάγκες της πόλης, το δημόσιο όφελος και την αναβάθμιση της Νέας Αλικαρνασσού.





Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ως βασικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού:



* Η κατοικία, με έμφαση στην κοινωνική και την προσιτή κατοικία.



* Η δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και υποδομών κοινής ωφέλειας.



* Η εγκατάσταση υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και λειτουργιών μητροπολιτικής εμβέλειας.



* Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.



* Η ανάπτυξη τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ήπιας κλίμακας και έντασης, συμβατών με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις υπόλοιπες προτεινόμενες λειτουργίες.

Οι κατευθύνσεις αυτές προτείνεται να εξειδικευθούν ως προς τη χωροθέτηση, την κλίμακα και τους όρους ανάπτυξής τους κατά την εκπόνηση του σχεδιασμού. Ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται να συμβάλει στα ανωτέρω με τεκμηριωμένες προτάσεις στο πλαίσιο μιας δομημένης και εκ των προτέρων συμπεφωνημένης διαδικασίας.





Ο συνολικός σχεδιασμός πρέπει να συνεκτιμά την υφιστάμενη χωρική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής και τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις, επιδιώκοντας τη σύνδεση, τη συνέχεια και τη συμπληρωματικότητα των λειτουργιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον οικιστικό ιστό της Νέας Αλικαρνασσού, στις παραγωγικές δραστηριότητες της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, στον σχεδιασμό του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας και της έκτασης του στρατοπέδου Μπετεινάκη, καθώς και στην περιοχή του Καρτερού και στο αρχαιολογικό περιβάλλον της Αμνισού.

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