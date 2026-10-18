Ηράκλειο: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Φόδελε

Σαράντα ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συμπληρώθηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν να τιμούν τη μνήμη του.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, στο Φόδελε Ηρακλείου, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Την τέλεσή του γνωστοποίησε η Αντωνία Παπαδάκη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευχή να αναπαυθεί η ψυχή του.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η ημέρα για τους γονείς και τις αδελφές του τραγουδιστή. «Είναι δύσκολη μέρα σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη.

Μετά το μνημόσυνο, τελέστηκε τρισάγιο στο κοιμητήριο, όπου οι οικείοι του απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική μουσική παρακαταθήκη.

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