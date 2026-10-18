ΒΟΑΚ και αξιοποίηση αεροδρομίου "Νίκος Καζαντζάκης" στην εβδομαδιαία ανασκόπηση Καλοκαιρινού

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, περιλαμβάνει αναφορές στο έργο του ΒΟΑΚ που θα ενώνει αντί να διαιρεί την πόλη, την αξιοποίηση της έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα το αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης και αποδεικνύεται ότι αποτελεί συνιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Ηρακλείου, την επιδότηση έως 12.000 μηνιαίων διαδρομών φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ με το ποσό των 202.800 ευρώ, την έκδοση των πρώτων αποφάσεων αποζημίωσης πλημμυροπαθών, αλλά και την ανακήρυξη του Ηρακλείου σε Ευρωπαϊκή Πόλη Επιστημών για το 2028.

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