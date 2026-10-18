Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση - Αναφορές για ισχυρή έκρηξη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νεκροί και τραυματίες υπάρχουν από σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι.

Οι αρχές πραγματοποιούν επιχείρηση διάσωσης στη βάση Γουέινραϊτ (CFB Wainwright), ενώ πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με πραγματικά πυρά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο (17/10), με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό» που προκάλεσε φωτιά μεγάλης έκτασης. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, ούτε έχουν διευκρινίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας

Σε συνέντευξη Τύπου, ο ΜακΓκίντι επιβεβαίωσε τις ανθρώπινες απώλειες, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης συνεχίζονται.

«Με θλίψη ανακοινώνω ότι υπάρχουν τόσο νεκροί όσο και τραυματίες ως αποτέλεσμα περιστατικού στη βάση», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Άμυνας.

Όπως εξήγησε, οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και οι αρμόδιες για τη δημόσια ασφάλεια, συνεργάζονται με τις αρχές της Αλμπέρτα και τους τοπικούς δήμους για την κινητοποίηση κάθε αναγκαίου μέσου.

«Θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός», πρόσθεσε.

A serious incident at Canadian Forces Base Wainwright in Alberta has resulted in multiple fatalities and injuries, according to Canadian Defense Minister David McGuinty. A major fire has also broken out at the military installation, prompting a large-scale emergency response involving military, federal, provincial and local authorities. Unconfirmed reports suggest the incident may be connected to a live-fire ordnance training exercise — GMI (@Global_Mil_Info) October 18, 2026

Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των θυμάτων, απέφυγε να δώσει περισσότερα στοιχεία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ, πολύ ρευστή και ευαίσθητη».

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης, στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των καναδικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ στην έρευνα έχει εμπλακεί και η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).

«Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους Καναδούς καθώς θα γίνονται διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία», διαβεβαίωσε.

Πληροφορίες για έκρηξη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αποδίδονται σε πηγές από τη στρατιωτική βάση, το περιστατικό ενδέχεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη επί αρκετές ημέρες.

Κατά τις ίδιες αναφορές, βλήμα πυροβολικού φέρεται να έπληξε ενεργή γεώτρηση φυσικού αερίου μέσα στο πεδίο βολής, προκαλώντας ισχυρότατη έκρηξη.

Οι πληροφορίες αυτές υποστηρίζουν ότι το ωστικό κύμα κατέστρεψε γειτονικά κτίρια τακτικής εκπαίδευσης, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, προκαλώντας δευτερογενείς εκρήξεις σε διάφορα σημεία.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις καναδικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την αιτία του περιστατικού.

Η φωτιά επεκτάθηκε έξω από τη στρατιωτική βάση

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

🇨🇦 DEAD AND INJURED reported after a devastating incident at a CANADIAN MILITARY BASE in Alberta. A massive fire erupted at CFB Wainwright, spreading beyond the base as powerful winds drove the flames into surrounding areas. Canada's Defense Minister David McGuinty has confirmed fatalities and injuries, while PM Carney and Alberta Premier Danielle Smith are coordinating the emergency response. Firefighters and medical crews have rushed to the scene, with the full scale of the disaster still unknown. What exactly triggered this catastrophe at one of Canada's major military training facilities? Authorities have yet to reveal the cause or the number of casualties. Sources: @HotshotWake, @MarkJCarney, AP News / Writer: Sol — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026





Στην επιχείρηση συμμετέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από διαφορετικές περιοχές, με προτεραιότητα την προστασία ανθρώπινων ζωών, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν ελεύθερους τους δρόμους για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Δεν είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης κατά τις πρώτες επίσημες ενημερώσεις.

Κάρνεϊ: «Σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, αναφέρθηκε στην τραγωδία με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκε στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ, στην Αλμπέρτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται στους στρατιωτικούς που επηρεάστηκαν.

Ο Κάρνεϊ διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τις αρχές της επαρχίας και τους τοπικούς φορείς για τη διαχείριση της κρίσης.

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta. Our thoughts are with all the brave women and men affected. We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our relevant ministers and officials. — Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026

Η βάση CFB Wainwright βρίσκεται στην περιοχή Ντένγουντ της Αλμπέρτα, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της επαρχίας, Έντμοντον.

Πρόκειται για μία από τις πλέον δραστήριες στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης του Καναδά, καθώς φιλοξενεί το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών (Canadian Manoeuvre Training Centre) και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας (3rd Canadian Division Training Centre).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός οδηγός και δύο τραυματίες – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Θάνατος Μαζωνάκη: Επήλθε από "κοκτέιλ" προποφόλης και μιδαζολάμης - Τι δείχνουν οι τοξικολογικές

Μεταναστευτικό: 479 άτομα παραμένουν σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο