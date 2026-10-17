Πολυτεχνείο Κρήτης: Φοιτητές υπό διαγραφή ζητούν "πάγωμα" του μέτρου και παράταση σπουδών

Να μην εφαρμοστεί το μέτρο των διαγραφών και να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις παράτασης σπουδών και οι ενστάσεις ζητά από την Πρυτανεία και τα Τμήματα η Επιτροπή Φοιτητών υπό διαγραφή του Πολυτεχνείου Κρήτης, με ανακοίνωση προς καθηγητές, συμφοιτητές και τη χανιώτικη κοινωνία.

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι πολλοί εργάζονται και ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οφείλουν λίγα μαθήματα ή τη διπλωματική εργασία. Συνδέουν τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σπουδών με το κόστος στέγασης και διαβίωσης στα Χανιά, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών τους και την ανάγκη παράλληλης εργασίας.

Στην ανακοίνωση περιγράφουν την απασχόλησή τους σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία και στο αεροδρόμιο και απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό του «τεμπέλη». Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς θέσεις στις εστίες και για έλλειψη ουσιαστικών διευκολύνσεων στους εργαζόμενους φοιτητές.

Καταγγέλλουν ακόμη την κατάργηση εμβόλιμης εξεταστικής στο ΗΜΜΥ, τα προαπαιτούμενα μαθήματα και την εντατικοποίηση των σπουδών. Υποστηρίζουν ότι από το έβδομο έτος δεν έχουν δικαιώματα σίτισης, στέγασης και μειωμένου εισιτηρίου και αντιδρούν στο επιχείρημα ότι αποτελούν κόστος για το ίδρυμα.

Τα αιτήματα

Η Επιτροπή καλεί τα μέλη ΔΕΠ να λάβουν αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις των Τμημάτων κατά των διαγραφών και τον Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων να μην εφαρμόσει το μέτρο, επικαλούμενη και την απόφαση της Ομοσπονδίας τους.

Ζητά καταδίκη του νόμου από το ίδρυμα και επαναληπτική εξεταστική τον Νοέμβριο για όσους έχουν υπερβεί το πέμπτο έτος. Διεκδικεί θέματα κλιμακωτής δυσκολίας, ανάρτηση όλων των σημειώσεων και δωρεάν εκτύπωση βοηθητικού υλικού, καθώς και επαναβαθμολόγηση ή επανεξέταση όταν η αποτυχία ξεπερνά το 50%.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για εργαζόμενους και φοιτητές με προβλήματα υγείας, ενισχυτικά μαθήματα, απαλλακτικές εργασίες και εξ αποστάσεως εξετάσεις για όσους έχουν φύγει από τα Χανιά. Ζητούν επίσης συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος εξετάσεων και άμεση ανάθεση διπλωματικών εργασιών σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές.

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