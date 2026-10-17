Άτυχος ξανά ο Καρέτσας: Τραυματίστηκε στο Ουνιόν-Ντόρτμουντ 0-0

Έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3, έστω για λίγες ώρες, στην κορυφή της κατάταξης η Ντόρτμουντ. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να γίνεται αλλαγή στην αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός μπήκε στο ματς στο 63’ αντί του Μαξιμίλιαν Μπάιερ, αλλά στο 70’ αντικαταστάθηκε, καθώς τραυματίστηκε σε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Ράνι Κεντίρα - μαρκάρισμα που έφερε την έντονη αντίδραση του Κόβατς αλλά και τις ευχές για περαστικά από την Ουνιόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά από ένα μέτριο πρώτο μέρος, Μπάιερ και Γκιρασί σπατάλησαν τις σπουδαιότερες ευκαιρίες για την Μπορούσια, με την Ουνιόν να έχει ενδιάμεσα μια απίθανη φάση με τον Στάρκε.

Στο «Βέζερσταντιον», η Πάντερμπορν προηγήθηκε στο ημίωρο με 2-0 της Βέρντερ Βρέμης, αλλά οι «πράσινοι» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκλας Φίλκρουγκ, που σκόραρε δις, κατάφεραν να σώσουν το βαθμό της ισοπαλίας. Χάρη σε ένα τρομερό σουτ του Μίρο Μούχαϊμ στο 88ο λεπτό, το Αμβούργο πήρε σπουδαία νίκη στο «Φόλσκπαρκ Στάντιον» επί της Στουτγκάρδης με 1-0 ενώ με το ίδιο σκορ πέρασε νικηφόρα από την «ΑουφΣάλκε Αρίνα» η Μάιντς. Το πλασέ του Φίλιπ Τίετζ στο 24’ στάθηκε αρκετό για να καμφθεί η αντίσταση της Σάλκε.

Το πλέον συναρπαστικό ματς έγινε στην «Ούρσαφαρμ Αρίνα», με τη νεοφώτιστη Έλφερσμπεργκ να επικρατεί με 4-3 της Άουγκσμπουργκ. Πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, η ομάδα του Βινσέν Φάγκνερ προηγήθηκε με 3-0. Ωστόσο, με δύο εύστοχα πέναλτι, οι Βαυαροί μπήκαν ξανά στο «κόλπο». Τα γκολ των Φρέντερικ Σμαλ και Μερτ Κομούρ κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε. Στις καθυστερήσεις η Έλφερσμπεργκ κέρδισε πέναλτι, τρίτο στο ματς, αλλά ο Φουτκό σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, με το 4-3 να μένει μέχρι τέλους, για το τρίτο φετινό «τρίποντο» των γηπεδούχων που προσπέρασαν την Άουγκσμπουργκ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κι οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:





Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 1-0

(77' Εμπνουταλίμπ)

Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-0

Αμβούργο-Στουτγκάρδη 1-0

(88’ Μούχαϊμ)

Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 2-2

(59’, 65’πέν. Φίλκρουγκ - 18’ Μαρίνο, 30’ Τίγκες)

Σάλκε-Μάιντς 0-1

(24’ Τίετζ)

Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 4-3

(4' Πετκόφ, 7' Γκίντερ, 28' Ρορ, 89' Σμαλ - 45'+9'πέν. Ρίντερ, 76'πέν. Γκρέγκοριτς, 90' Κιομούρ)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 19:30

Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 18/10

Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 18/10





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ντόρτμουντ 14

Φράιμπουργκ 13 -5αγ.

Μπάγερν Μονάχου 11 -5αγ.

Λεβερκούζεν 10 -5αγ.

Μάιντς 10

Έλφερσμπεργκ 10

Λειψία 9 -5αγ.

Αμβούργο 9

Άουγκσμπουργκ 8

Βέρντερ Βρέμης 8

Άϊντραχτ Φρανκ. 8

Κολωνία 7

Στουτγκάρδη 6

Σάλκε 5

Ουνιόν Βερολίνου 5

Πάντερμπορν 4

Χοφενχάιμ 3 -5αγ.

Γκλάντμπαχ 0 -5αγ.

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