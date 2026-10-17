Premier League: Το 7Χ7 η Σίτι με θρίλερ, ανατροπή για τη Λίβερπουλ στο Λονδίνο!

Με την επιθετική της ποιότητα να κάνει και πάλι τη διαφορά, η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε την έβδομη διαδοχική νίκη της στην Premier League, επικρατώντας με 3-2 της Ίπσουιτς στο «Έτιχαντ», σε ένα παιχνίδι που απέκτησε δραματικό χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά.

Οι «Πολίτες» έφτασαν τους 21 βαθμούς και διατήρησαν το απόλυτο των νικών στις πρώτες επτά αγωνιστικές, στέλνοντας νέο μήνυμα προς τους ανταγωνιστές τους στη μάχη του τίτλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές, στο 34ο και στο 69ο λεπτό.

Η Σίτι είχε ανοίξει το σκορ στο 19’ με τον Φιλ Φόντεν, όμως η Ίπσουιτς απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας δύο λεπτά αργότερα με τον Ντάιζεν Μαέντα. Ο Χάαλαντ έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ στο 85’ είδε ένα ακόμη τέρμα του να ακυρώνεται μέσω VAR.

Η Ίπσουιτς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε στο τελικό 3-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζιαν Φλέμινγκ στο 90’, προκαλώντας άγχος στους γηπεδούχους μέχρι το φινάλε. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μάντσεστερ κράτησε το προβάδισμα και πρόσθεσε ακόμη ένα τρίποντο στη συγκομιδή της.

Ανατροπή με υπογραφή Ίσακ για τη Λίβερπουλ

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Μπρέντφορντ, επιστρέφοντας από το Λονδίνο με τους τρεις βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Κιν Λιούις-Πότερ να σκοράρει στο 44ο λεπτό. Η Λίβερπουλ, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Ο Βίκτορ Μουνιόθ ισοφάρισε στο 62’, ενώ ο Αλεξάντερ Ίσακ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 70’, χαρίζοντας στους «κόκκινους» ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η Μπρέντφορντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα ποδοσφαιριστές, καθώς ο Γιεχόρ Γιάρμολιουκ αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Βιτάλ Γιάνελτ είδε επίσης την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Νίκη της Φούλαμ απέναντι στη Χαλ του Τζολάκη

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Κρέιβεν Κότατζ», η Φούλαμ επικράτησε με 1-0 της Χαλ, με τον Άλεξ Ιβόμπι να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 33ο λεπτό.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής.

Η Τσέλσι επέστρεψε σε καλύτερη κατάσταση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων και το επιβεβαίωσε και στο "Hill Dickinson Stadium" του Λίβερπουλ, νικώντας την Έβερτον με 2-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στην Premier League και «γράφοντας» τη δεύτερη σερί νίκη της, που την ανέβασε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Έπειτα από ένα κάκιστο από πλευράς θεάματος πρώτο 45λπτο, όπου το μόνο που ξεχώρισε ήταν το σουτ του Καϊσέδο στο οριζόντιο δοκάρι, η Τσέλσι βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Πέδρο Νέτο στα 40 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου.

Η Έβερτον δεν μπόρεσε να βγάλει «αντίδραση», ο ρυθμός του αγώνα «χάλασε» κι άλλο μετά τη δεκάλεπτη διακοπή στο 66' λόγω τραυματισμού του Εμιλιάνο Μαρτίνες στο κεφάλι (αντικαταστάθηκε απ' τον Πέντερς) και οι Λονδρέζοι «σφράγισαν» το «τρίποντο» με δεύτερο γκολ απ' τον Νέτο στο 90ό λεπτό.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τους «εφοπλιστές» στην εφετινή Premier League μετά από 2 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Έβερτον – Τσέλσι 0-2

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 1-2

Φούλαμ – Χαλ 1-0

Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς 3-2

19:30 Νιούκαστλ – Άστον Βίλα

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ

16:00 Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

16:00 Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

18:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

22:00 Τότεναμ – Κόβεντρι

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