Super League 2: Η Ελλάς Σύρου «φρέναρε» τη Μαρκό

Μετά από έξι συνεχόμενες νίκες, η Μαρκό είδε την Ελλάς Σύρου να βάζει τέλος στο σερί της. Για την 7η αγωνιστική, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα ενώ η Ζάκυνθος, με τον Μιχάλη Μπαστακό να σκοράρει στην πρώτη επαφή του με την μπάλα, πήρε ισοπαλία από τον Αστέρα Τρίπολης Β’.

Στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, έπειτα από ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, Μαρκό και Ελλάς Σύρου έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία. Μάλιστα, οι Συριανοί έχουν να λένε για την ατυχία τους, καθώς στο 17ο λεπτό το δυνατό σουτ του Κινγκ Φαϊζάλ σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Αλέξανδρου Έξαρχου. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, παρά την πίεση που άσκησε, απώλεσε τους δυο πρώτους φετινούς βαθμούς, σε ένα ματς με οκτώ κίτρινες κάρτες ενώ εκείνη του Πασχάλη Στάικου απέδειξε πως και φέτος θα είναι... σκληρό καρύδι.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας Τρίπολης Β’ «πέταξε» δύο βαθμούς καθώς έμεινε ισόπαλος με 1-1 με την ουραγό Ζάκυνθο. Οι Αρκάδες του Γιάννη Κοντοέ, που ήταν στις κερκίδες λόγω τιμωρίας, προηγήθηκαν με ωραίο σουτ του Χάγκαν Φρίμπονγκ στο 38ο λεπτό. Ωστόσο, ο έμπειρος Μιχάλης Μπαστακός, δευτερόλεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε για τους Επτανήσιους του Ηλία Φυντάνη πέντε λεπτά πριν το τέλος. Αυτός ήταν ο τρίτος φετινός βαθμός για τη Ζάκυνθο που, πάντως, συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:





Αστέρας Τρίπολης Β’ - Ζάκυνθος 1-1



Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0



ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 18/10 (14:45)



Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β’ 18/10 (15:00)



Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 18/10 (15:00)



Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα 18/10 (15:00)



Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 19/10 (14:45)



ΠΑΟΚ Β’ - Απόλλων Καλαμαριάς 19/10 (15:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)



Μαρκό 19 -7αγ.

Καλλιθέα 15

Πανιώνιος 13

ΑΕΛ 11

Ελλάς Σύρου 10 -7αγ.

Πανθρακικός 8

Απόλλων Καλαμαριάς 8

Αστέρας Τρίπολης Β' 8 -7αγ.

Νίκη Βόλου 7

Πανσερραϊκός 6

Αναγ. Καρδίτσας 5

Πύργος 5

Ολυμπιακός Β' 5

ΠΑΟΚ Β' 5

Νέστος Χρυσούπολης 4

Ζάκυνθος 3 -7αγ.

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