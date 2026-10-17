Τουρκία: Νέες διώξεις κατά Χριστιανών – Κατεδαφίσεις και απαγορεύσεις επωνύμων

Δύο υποθέσεις στη νοτιοανατολική Τουρκία επαναφέρουν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τα δικαιώματα της ασσυριακής-χαλδαϊκής χριστιανικής κοινότητας. Στην πόλη Αζέχ, γνωστή και ως Ιντίλ, ακίνητα χριστιανών κατεδαφίστηκαν προτού ολοκληρωθεί η δικαστική εξέταση των προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ σε ξεχωριστή υπόθεση δικαστήριο στο Μιντιάτ απέρριψε αιτήματα για την επίσημη αλλαγή οικογενειακών επωνύμων, τα οποία, σύμφωνα με την οικογένεια, συνδέονται με την ασσυριακή καταγωγή της.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από εκπροσώπους της κοινότητας, οι οποίοι κάνουν λόγο για ενέργειες που αποδυναμώνουν τους δεσμούς των Ασσυρίων με την ιστορική τους πατρίδα. Παράλληλα, το θέμα των κατεδαφίσεων έχει φτάσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, με βουλευτές να ζητούν διευκρινίσεις από τα αρμόδια υπουργεία για τη νομική βάση των μέτρων.

Κατεδαφίσεις πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής εξέτασης



Στην επαρχία Σιρνάκ, τέσσερις χριστιανοί πολίτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τα μέτρα που είχαν ληφθεί σε βάρος των ακινήτων τους. Ωστόσο, τα κτίρια κατεδαφίστηκαν προτού εκδοθεί δικαστική απόφαση επί των ενστάσεών τους. Αντίστοιχα μέτρα αφορούσαν και ξενώνα που ανήκει στην Ορθόδοξη Συριακή Εκκλησία της Παναγίας, ενώ το δημοτικό συμβούλιο φέρεται να έχει σφραγίσει και άλλους οικιστικούς και εμπορικούς χώρους ιδιοκτησίας χριστιανών, επιβάλλοντας παράλληλα διοικητικά πρόστιμα.

Ο δικηγόρος Μελκέ Καραγκόλ, η οικογένεια του οποίου επηρεάζεται επίσης από τις εντολές κατεδάφισης, κατήγγειλε ότι οι εργασίες προχώρησαν χωρίς να έχει προηγηθεί η κρίση του δικαστηρίου. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων MA, τα κτίρια ανήκαν σε τέσσερις κατοίκους ηλικίας από 20 έως 25 ετών. «Τρεις ημέρες πριν από την κατεδάφιση, καταθέσαμε προσφυγή στο δικαστήριο. Τα σπίτια κατεδαφίστηκαν πριν ακόμη ληφθεί απόφαση», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι δικαστικές διαδικασίες παραμένουν σε εξέλιξη, αλλά οι κατεδαφίσεις έχουν ήδη αλλάξει τα δεδομένα επί του εδάφους. Οι οικογένειες που επηρεάζονται θεωρούν ότι οι ενέργειες αποσκοπούν στον εκφοβισμό της ασσυριακής-χαλδαϊκής κοινότητας και στην αποδυνάμωση των δεσμών της με την περιοχή. Ορισμένα από τα ακίνητα, άλλωστε, ανήκαν σε οικογένειες που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη.

Πηγή: newsbreak.gr

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