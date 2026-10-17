Γ Εθνική: Σπουδαία νίκη του ΠΟΑ στα Χανιά, 1-0 τον Πλατανιά

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο ΠΟΑ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Πλατανιά στα Χανιά, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής κι ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Ατσαλένιου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, καταφέρνοντας να πάρει το προβάδισμα στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βοργιάς ήταν εκείνος που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και βάζοντας τις βάσεις για την εκτός έδρας επιτυχία του ΠΟΑ.
Μετά το 0-1, οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους, διατηρώντας το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ο ΠΟΑ θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολη την επικράτηση του, εφόσον αξιοποιούσε τις πολλές ευκαρίες που δημιούργησε.
Διαιτητής: Ρεντίφης (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Μαρκαντωνάτος (Αθηνών), Παντελίδου (Ανατολικής Αττικής)
Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Μερόλι (59’ Νταγκουνάκης), Παληγεώργος, Πλανάκης (73’ Μαρκουλάκης, Σαβουιδάκης, Τουράι, Σκορδυλάκης (73’ Ξεκουκουλωτάκης), Κατσούκης, Βόρφι (59’ Βασιλάκης), Πενταράκης, Μπάγιτς (73’ Γιακουμάκης)
ΠΟΑ (Αντώνης Ανδρουλάκης): Καβουσάκης, Κοντογιάννης, Αυγουστάκης, Αλλα, Κουμάκης, Βοργιάς, Νύκταρης (78’ Δαμιανάκης), Μπουτσάκης, Βαρδάκης (46’ Kαλογιαννάκης), Πατραμάνης (61’ Κωνσταντακόπουλος), Ροβίθης (72’ Σωμαράκης)
Γ Εθνική -10ος όμιλος
4η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Πλατανιάς-ΠΟΑ 0-1
(28’ Ροβίθης)
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
16:00 Νεάπολη-Ρεθυμνιακός
16:00 Γιούχτας-Χερσόνησος
16:00 Πανακρωτηριακός-Χανιά
16:00 Τυμπάκι-Εργοτέλης
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
16:00 Επισκοπή-ΑΟΑΝ
Βαθμολογία
1. Χανιά 9 (15-2)
2. ΠΟΑ 8 (5-3)
3. Επισκοπή 7 (2-0)
4. ΑΟΑΝ 5 (4-2)
-. Πανακρωτηριακός 5 (3-2)
6. Εργοτέλης 4 (6-5)
-. Ρεθυμνιακός 4 (6-5)
8.Γιούχτας 3 (2-2)
9.Χερσόνησος 3 (3-9)
10.Πλατανιάς 1 (1-5)
-. Τυμπάκι 1 (1-4)
12. Νεάπολη 0 (0-10)
Επόμενη (5η) αγωνιστική
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
ΑΟΑΝ-Χερσόνησος
ΠΟΑ-Επισκοπή
Χανιά-Πλατανιάς
Εργοτέλης-Γιούχτας
Ρεθυμνιακός-Πανακρωτηριακός
Νεάπολη-Τυμπάκι
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