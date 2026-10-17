Με άπταιστα ελληνικά και Καβάφη αποχαιρέτησε την Αθήνα ο Ιάπωνας διπλωμάτης Νεμότο (βίντεο)

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και σε άπταιστα ελληνικά, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα, Τακάακι Νεμότο, αποχαιρέτησε την Ελλάδα ύστερα από τέσσερα χρόνια δυναμικής διπλωματικής παρουσίας.

Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο κ. Νεμότο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους Έλληνες πολίτες και συνεργάτες για την καλοσύνη και τη φιλοξενία τους. Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, δανείστηκε τους διαχρονικούς στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη από το ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»: «Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις», σημειώνοντας ότι επιστρέφει στην πατρίδα του έχοντας την ελληνική ποίηση χαραγμένη στην καρδιά του.

Παράλληλα, ο απερχόμενος διπλωμάτης εξήρε τις στενές σχέσεις Ελλάδας-Ιαπωνίας και καλωσόρισε τη διάδοχό του, Γιόκιο Μαετζίμα, η οποία επίσης κατέχει άριστα την ελληνική γλώσσα. «Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση», ήταν το τελικό μήνυμα του κ. Νεμότο, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο με την υπόσχεση ότι η Ελλάδα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

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