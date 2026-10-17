Οροπέδιο Λασιθίου: Στο πλευρό των πλημμυροπαθών παραγωγών το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη η αγροτική παραγωγή και οι βασικές υποδομές στο Οροπέδιο Λασιθίου μετά το πρόσφατο κύμα σφοδρών πλημμυρών που έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τοπικών φορέων και σωματείων.

Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (Παράρτημα Ηρακλείου) εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα επιβίωσης των πληγέντων αγροτών, συνδέοντας την καταστροφή με την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και το γενικότερο κύμα ακρίβειας που δοκιμάζει τα λαϊκά νοικοκυριά.

Οι εργαζόμενοι ενώνουν τη φωνή τους με τον Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής, απαιτώντας από την κυβέρνηση άμεσες αποζημιώσεις στο 100% της παραγωγής, φθηνό πετρέλαιο και πλήρη αποκατάσταση των δικτύων πριν από την έλευση του χειμώνα.

Το ψήφισμα:

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ενώνει τη φωνή του στο δίκαιο αγώνα που δίνουν οι αγρότες του Οροπεδίου Λασιθίου για την επιβίωση τους!

Η πρόσφατη πλημμύρα που έπληξε την Κρήτη και με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Οροπέδιο Λασιθίου προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στην αγροτική παραγωγή και σημαντική ζημιά σε υποδομές, δρόμους, δίκτυο άρδευσης κλπ.

Εδώ και τώρα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση με σαφές χρονοδιάγραμμα τα δίκαια αιτήματα του Αγροτικού Συλλόγου και των αγροτών του Οροπεδίου για: άμεση καταγραφή και αποζημίωση στο 100% της πραγματικής παραγωγής και άμεσα μέτρα ανακούφισης. Να εξασφαλιστεί εισόδημα και φτηνό πετρέλαιο για τον χειμώνα που είναι προ των πυλών. Άμεσα να γίνει πλήρης αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων και ορθή λειτουργία των θυροφραγμάτων που οδηγούν στο φράγμα του Αποσελέμη ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων καταστροφικών αποτελεσμάτων. Να έχουν λόγο οι κάτοικοι του Οροπεδίου για την προστασία της ζωής και του τόπου τους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά.

Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τεράστιο κύμα ακρίβειας (Σ/Μ, ενοίκια, καύσιμα κλπ) που σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς οδηγούν τις οικογένειες μας στα όρια της επιβίωσης.

Καταλαβαίνουμε απόλυτα το αδιέξοδο που σας έχει οδηγήσει η πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή έχει οδηγήσει σε άλλα επίπεδα, με το λεγόμενο επιτελικό κράτος που όταν το χρειαζόμαστε είναι απών! Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μη πραγματοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών, αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών έργων που έχει ανάγκη η περιοχή γιατί όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές να μετρούν όλα στο ζύγι της κερδοφορίας κι όχι της κάλυψης των δικών μας, των λαϊκών αναγκών!

Τα αιτήματα σας είναι δίκαια, ρεαλιστικά και αναγκαία για να επιβιώσετε το χειμώνα αυτό και να ξεκινήσετε τη νέα καλλιεργητική περίοδο την επόμενη άνοιξη!

Την ίδια στιγμή εμείς για τις οικογένειες μας πληρώνουμε πανάκριβα τα κηπευτικά και τις πατάτες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις της λιανικής και οι μεσάζοντες αυξάνουν τα κέρδη τους. Τα φτηνά ποιοτικά τρόφιμα εξαφανίζονται από το τραπέζι της λαϊκής οικογένειας και μεγαλώνει η εξάρτηση από εισαγωγές και η κατανάλωση τροφίμων αβέβαιης ή μικρότερης διατροφικής ποιότητας.

Ο πόλεμος χρησιμοποιείται ως βολικό πρόσχημα για την ακρίβεια, για τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα και για τη μεταφορά ολοένα και περισσότερων βαρών στις πλάτες εργαζομένων και αγροτών.

Ως εδώ! Ο αγώνας και η ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών του Οροπεδίου Λασιθίου αφορά όλο το λαό!

Όλοι μαζί στον αγώνα για τη δουλειά και την επιβίωση μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτές οι ουσίες ανιχνεύτηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή

Τι θα κάνει η Ελλάδα αν η Τουρκία παρεμποδίσει τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας;