Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτές οι ουσίες ανιχνεύτηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή

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Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειάς του Γιώργο Φιτσιάλο να αναφέρει ότι στα αποτελέσματα ανιχνεύθηκαν έξι διαφορετικές ουσίες. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, πρόκειται για τις ουσίες ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, προποφόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη και λιδοκαΐνη.

Ποιες είναι οι έξι ουσίες που αναφέρονται





Ολανζαπίνη: Πρόκειται για άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Αριπιπραζόλη: Είναι επίσης άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο και χορηγείται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.





Προποφόλη: Πρόκειται για ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας δράσης και σύντομης διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή ασθενών κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Μιδαζολάμη: Ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής, στο πλαίσιο αναισθησίας, αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιμετώπισης επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη, σε συγκεκριμένες ιατρικές συνθήκες.





Λιδοκαΐνη: Πρόκειται για τοπικό αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την προσωρινή αναστολή της αίσθησης του πόνου σε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος.

Το «κοκτέιλ» ουσιών που ανιχνεύτηκαν στο αίμα του τραγουδιστή



«Τρεις οι ουσίες μείζονος σημασίας που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του Μαζωνάκη. Προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη» και συνεχίζοντας ο κ. Φιτσιάλος σχολίασε ότι «Μιδαζολάμη και προποφόλη μαζί σημαίνει δεκαπλάσια δράση».

Σύμφωνα με τον ειδικό η προποφόλη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας, ενώ η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για καταστολή.

Ο συνδυασμός τους μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση και να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδίως στην αναπνοή. Η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο της δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη.

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