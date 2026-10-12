Μαζωνάκης: Νέα αποκάλυψη για το θάνατο του -Το κοκτέιλ των ουσιών που του έδωσαν και το αντίδοτο «anexate»

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το Live News αποκάλυψε τον εντοπισμό μιας τρίτης ουσίας που συνδέεται με τα φάρμακα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών.

Πρόκειται για τη φλουμαζενίλη, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anexate, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τη δράση της μιδαζολάμης.

Τα νέα στοιχεία προστίθενται στις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί τις προηγούμενες ημέρες από το Live News και τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο σχετικά με τον εντοπισμό προποφόλης και μιδαζολάμης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν, αλλά και για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η ακριβής συμβολή τους στην κατάληξη της υπόθεσης θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς.

Οι τρεις ουσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης

Η πρώτη ουσία που βρέθηκε στο επίκεντρο ήταν η προποφόλη, ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή ασθενών υπό κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.

Δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο, με την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.

Στη συνέχεια, τα ευρήματα έφεραν στο προσκήνιο τη μιδαζολάμη, μια ουσία της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται στην ιατρική για την καταστολή, την αντιμετώπιση του άγχους και την πρόκληση αμνησίας σε συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες θεραπευτικές ενδείξεις.

Το τρίτο στοιχείο αφορά τη φλουμαζενίλη, η οποία κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Anexate. Πρόκειται για ειδικό ανταγωνιστή των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να αναστρέψει τη δράση της μιδαζολάμης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, η φλουμαζενίλη δεν αποτελεί αντίδοτο για την προποφόλη. Επομένως, η παρουσία της δεν σημαίνει ότι εξουδετερώνονται αυτομάτως οι επιδράσεις όλων των ουσιών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Τι εξηγούν οι ειδικοί για τον συνδυασμό μιδαζολάμης και προποφόλης

Ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου «Αττικόν», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση να μην επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνδεθεί με παράδοξη αντίδραση, όπως η επιδείνωση της διέγερσης.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει ανάγκη για περαιτέρω φαρμακευτική παρέμβαση. Ο ίδιος επισήμανε, επίσης, ότι ο συνδυασμός μιδαζολάμης και προποφόλης μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση και να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων η αναπνευστική καταστολή και η άπνοια.

Η αντιμετώπιση τέτοιων επιπλοκών απαιτεί κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και, εφόσον χρειαστεί, υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα ερωτήματα για τη χορήγηση των ουσιών και την εξέλιξη της έρευνας

Ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης επαναφέρει τα ερωτήματα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες, καθώς και για τις ενέργειες που ακολούθησαν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης, μαζί με τα υπόλοιπα ιατρικά και εργαστηριακά στοιχεία.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της δικαστικής έρευνας, καθώς αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου, την ποινική μεταχείριση των εμπλεκόμενων γιατρών και το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κύκλου των κατηγορουμένων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τον ρόλο που ενδέχεται να έπαιξαν οι συγκεκριμένες ουσίες στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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