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ΚΡΗΤΗ

Χαλκιαδάκης Α.Ε.: Στο πλευρό των πυροσβεστών της Κρήτης με νέα χορηγία στη Σητεία

Ένωση ΠΣ
clock 16:50 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την έμπρακτη στήριξή της στο πυροσβεστικό προσωπικό της Κρήτης απέδειξε για ακόμη μία φορά η εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. “HAPPY HOME”, ανταποκρινόμενη άμεσα σε αίτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.).

Η γνωστή κρητική εταιρεία προχώρησε στη χορηγία εξοπλισμού γραφείου (καρέκλας), καλύπτοντας άμεσες λειτουργικές ανάγκες για το νεοσυσταθέν γραφείο Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σητείας, το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του τοπικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ένωση εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τη διοίκηση της εταιρείας, εξαίροντας την ταχύτητα των αντανακλαστικών της αλλά και τη διαχρονικά γενναιόδωρη στάση που επιδεικνύει απέναντι στους ανθρώπους της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της σύμπραξης του επιχειρηματικού κόσμου με τα σώματα ασφαλείας, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών σε μια περίοδο που οι ανάγκες των τοπικών υπηρεσιών παραμένουν υψηλές.

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