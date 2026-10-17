Τραγωδία με 29χρονη στην Πάτρα: Έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μια 29χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας, στην οδό Αγίας Σοφίας, έπειτα από πτώση από ταράτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γείτονες αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα στην 29χρονη βρέθηκε ένα σημείωμα, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενό του.



Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, πρόκειται για την τρίτη ανάλογη τραγωδία που καταγράφεται στην Πάτρα μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.



Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης της 29χρονης παραμένουν υπό διερεύνηση.

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