Παντρεμένος, πολύτεκνος και... παππούς, ο ιερέας που κατηγορείται για revenge porn

Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας εις βάρος της πρώην συντρόφου του. Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος κληρικός είναι παντρεμένος με τέσσερα παιδιά, ενώ έχει και εγγόνια.

«Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο ιερέας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο σπίτι του στα Γρεβενά με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Λάρισας. Ο εισαγγελέας διέταξε άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή και ο 68χρονος ιερέας αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να μην έχει καμία επικοινωνία με τη 43χρονη.

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Ο 68χρονος ιερέας κατηγορείται για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, της εκδικητικής πορνογραφίας και της απειλής κατά της 43χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καταγγέλλοντας τη στάση του.

Η 43χρονη φέρεται να τον κατήγγειλε για απειλές εις βάρος της και συγκεκριμένα ότι θα δημοσιοποιούσε γυμνές της φωτογραφίες αν εκείνη τον χώριζε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει στην κατοχή του καμιά άσεμνη φωτογραφία της καταγγέλλουσας και κάνει λόγο για πλεκτάνη εις βάρος του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την 43χρονη, αλλά υποστηρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε οικονομική αξίωση εκ μέρους του από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

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