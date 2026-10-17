Η σωστή αντιμετώπιση για τη γυναικεία τριχόπτωση

Η αραίωση των μαλλιών μετά τα 60 δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Μετά την εμμηνόπαυση μάλιστα μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονη, αφού η τρίχα σταδιακά γίνεται πιο λεπτή και ο κύκλος ανάπτυξής της αλλάζει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις άπραγη μπροστά σε αυτές τις αλλαγές. Η σωστή αντιμετώπιση της γυναικείας τριχόπτωσης ξεκινά από το να καταλάβεις τι συμβαίνει στα δικά σου μαλλιά και συνεχίζεται με στοχευμένη φροντίδα, τόσο στο σπίτι όσο και στον δερματολόγο. Από τη διάγνωση μέχρι τη διατροφή και τα προϊόντα που χρησιμοποιείς, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να κάνεις:







Ξεκίνα με τη σωστή διάγνωση



Πριν αγοράσεις οποιοδήποτε προϊόν για την τριχόπτωση, αξίζει να μάθεις τι ακριβώς προκαλεί αυτήν την αραίωση. Ο δερματολόγος σου είναι αυτός που μπορεί να εξετάσει το τριχωτό και την πυκνότητα των μαλλιών και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει αιματολογικό έλεγχο για παράγοντες όπως ο σίδηρος, η φερριτίνη και ο θυρεοειδής. Η σταδιακή αραίωση μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές, όμως υπάρχουν και άλλες πιθανές αιτίες. Η σωστή διάγνωση είναι αυτή που θα καθορίσει και την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Δοκίμασε μια εξειδικευμένη θεραπεία



Ανάλογα με τη διάγνωση, ο δερματολόγος μπορεί να προτείνει συγκεκριμένη θεραπεία. Η τοπική μινοξιδίλη είναι μία από τις πιο γνωστές επιλογές για τη γυναικεία ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία και χρησιμοποιείται σε διάλυμα ή αφρό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συζητηθούν και άλλες θεραπείες, όπως η χαμηλή δόση από του στόματος μινοξιδίλης. Πολύ δημοφιλείς είναι και θεραπείες όπως το PRP, κατά τις οποίες χρησιμοποιείται πλάσμα από το ίδιο το αίμα της ασθενούς. Το ποια επιλογή είναι κατάλληλη εξαρτάται από την αιτία, την έκταση της αραίωσης και το ιστορικό κάθε γυναίκας, γι’ αυτό και χρειάζεται ιατρική καθοδήγηση.

Ένταξε στη ρουτίνα σου τα σωστά προϊόντα



Τα προϊόντα περιποίησης δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν μια θεραπεία για την τριχόπτωση. Mπορούν όμως να βοηθήσουν την τρίχα να δείχνει πιο δυνατή και περιποιημένη. Αναζήτησε σαμπουάν, μάσκες αλλά και τονωτικές λοσιόν και αμπούλες, με φόρμουλες ειδικά σχεδιασμένες για λεπτά ή αραιά μαλλιά, που βοηθούν με την τριχόπτωση, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της τρίχας για μια πιο «γεμάτη» κουπ.







Ρίξε μια ματιά στη διατροφή σου



Φρόντισε να λαμβάνεις αρκετή πρωτεΐνη, αλλά και θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνη D, εντάσσοντας στη διατροφή σου όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, λαχανικά και φρούτα. Αν έχεις έλλειψη σε κάποιο θρεπτικό συστατικό, μπορείς να δώσεις ένα έξτρα boost στη μέρα σου με ένα συμπλήρωμα διατροφής.

Δώσε περισσότερη προσοχή στο τριχωτό



Το τριχωτό χρειάζεται εξίσου καλή φροντίδα με τα μήκη. Χρησιμοποίησε ένα ήπιο σαμπουάν, αλλά και ένα scalp scrub 1-2 φορές την εβδομάδα και απόφυγε προϊόντα που προκαλούν έντονο ερεθισμό ή ξηρότητα. Παράλληλα, περιόρισε το πολύ συχνό styling με hot tools και τα sleek χτενίσματα που τραβούν έντονα τις ρίζες, έτσι ώστε να μην χειροτερέψεις το πρόβλημα.