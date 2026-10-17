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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 80χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

περιπολικό
clock 16:35 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 80χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 80χρονος προσέγγισε την ανήλικη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε δημόσιο χώρο, και αφού απέκτησε τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, φέρεται να της απηύθυνε προτάσεις προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το ενδιαφέρον του για συγγενικό της πρόσωπο και υποσχόμενος χρηματικό αντάλλαγμα, επιχείρησε να την πείσει να συναντηθούν. Οι αστυνομικές αρχές, που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, έθεσαν άμεσα υπό επιτήρηση το προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Όταν ο 80χρονος εμφανίστηκε στο σημείο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του και ακολούθως στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.

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