Αστυνομικός πέταξε γιλέκο, γκλομπ και όπλο για να διαπληκτιστεί με πολίτη (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή αστυνομικό που υπηρετεί στην Τροχαία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με πολίτη για την επιβολή κλήσεων σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να αφαίρεσε μέρος του υπηρεσιακού του εξοπλισμού, αφήνοντας ακόμη και το όπλο του στην άκρη του δρόμου. Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού υπόγειου γκαράζ.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένας άνδρας, ο οποίος εκείνη την ώρα ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, προσέγγισε τον αστυνομικό και διαμαρτυρήθηκε για το σημείο στο οποίο βεβαίωνε παραβάσεις στάθμευσης. «Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος», φέρεται να του είπε, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ίσχυε σε διαφορετικό σημείο του δρόμου.

Η παρατήρηση προκάλεσε, σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη, την έντονη αντίδραση του αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να απάντησε: «Τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

Αφαίρεσε τον εξοπλισμό του και άφησε το όπλο στον δρόμο

Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται, ο αστυνομικός άρχισε να αφαιρεί τον υπηρεσιακό του εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, έβγαλε το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το γκλομπ, τη ζώνη και το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ αφαίρεσε ακόμη και το μπουφάν του. Τα αντικείμενα παρέμειναν εκτεθειμένα στην άκρη του δρόμου, ενώ η λεκτική αντιπαράθεση με τον πολίτη συνεχιζόταν. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε όταν οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλο.

Έρευνα για την ταυτοποίηση του αστυνομικού

Για τη διερεύνηση του συμβάντος έχει ζητηθεί το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο εμπλεκόμενος αστυνομικός και να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε υποβληθεί καταγγελία στις Αρχές για το συμβάν.

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