Δωρεά έξι απινιδωτών στο Δήμο Ηρακλείου από το Μελισσίδειο Ίδρυμα - Θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες

Ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σχολεία της πόλης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/10 με την παραλαβή από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου έξι απινιδωτών οι οποίοι αποτελούν ευγενική προσφορά του Μελισσίδειου Ιδρύματος και πρόκειται να τοποθετηθούν άμεσα σε σχολικές μονάδες, θωρακίζοντας την προστασία της σχολικής κοινότητας. Η τελετή παράδοσης-παραλαβής έγινε παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Αντώνη Περισυνάκη, και εκπροσώπων της εθελοντικής ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια σπουδαία πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Η ύπαρξη των συσκευών αυτών στους σχολικούς χώρους κρίνεται καθοριστική, καθώς μπορούν να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή.

Image

Με αφορμή την παραλαβή, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ θερμά το Μελισσίδειο Ίδρυμα για την πολύτιμη προσφορά των έξι απινιδωτών. Η σημερινή παραλαβή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σχολεία μας και την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στους σχολικούς χώρους. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη και η πρόληψη, η σωστή προετοιμασία και η άμεση ανταπόκριση σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μέσα από τη συνεργασία και την κοινωνική προσφορά, δημιουργούμε ασφαλέστερες συνθήκες για τα παιδιά μας και ενισχύουμε την κουλτούρα αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Εύχομαι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας προς όφελος της κοινωνίας».

Image

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει σταθερά να στηρίζει και να υλοποιεί δράσεις που προάγουν την πρόληψη, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την προστασία των πολιτών, με σταθερό στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους.

Διαβάστε επίσης

Περιφέρεια Κρήτης: Πρωτοπορεί με νέο ψηφιακό σύστημα Διαχείρισης Γεωργικών Μηχανημάτων

Αρναουτάκης: Φάρος οικολογικής συνείδησης το ανανεωμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης