Η Εφορία μπλόκαρε επιστροφές φόρων άνω του 1 δισ. ευρώ

Φρένο στις επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα πάτησε φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκτοξεύοντας στα ύψη το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορολογούμενους.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αποκαλύπτουν ότι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές άμεσων φόρων που εκκρεμούσαν στο τέλος του περασμένου Αυγούστου εκτινάχθηκαν στα 493 εκατ. ευρώ, από 181 εκατ. ευρώ, που ήταν τον Ιούλιο.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 312 εκατ. ευρώ ή κατά 172,4% και το γεγονός ότι η θεαματική αύξηση καταγράφηκε τον Αύγουστο, έναν μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αποδίδεται στο μπλόκο της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου εισοδήματος που προέκυψαν από την εκκαθάριση.

Σε συνδυασμό με την παράλληλη αύξηση των καθυστερούμενων επιστροφών έμμεσων φόρων (κυρίως ΦΠΑ) κατά 31,6%, το συνολικό των εκκρεμών επιστροφών φόρου ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 1,023 δισ. ευρώ, έναντι 629 εκατ. ευρώ, που ήταν τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση κατά 394 εκατ. ευρώ, ή κατά 62,6%.

Οι 10 έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν επιστρέψει χρήματα

Το μπλόκο στις επιστροφές φόρων οφείλεται στους ελέγχους που διενεργούνται πριν πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν οφείλουν σε Εφορία και και ΕΦΚΑ και δεν υπάρχουν παραβάσεις Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τις επιστροφές φόρου ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο:

Σε περίπτωση έκδοσης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου εκδίδει φύλλα έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά.

Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ.Π., συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ μερών συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Η επιστροφή του φόρου των συζύγων/ ΜΣΣ που προκύπτει από την κοινή τους δήλωσή καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου.

Πριν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, διεξάγονται διασταυρώσεις στο αρχείο του Taxisnet προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν οι δικαιούχοι της επιστροφής, είναι φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή εάν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για το αν οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου είναι φορολογικά ενήμεροι. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Εφόσον ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Πηγή: sofokleousin.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκια» 105 εκατ. ευρώ από 34.000 ιδιοκτήτες Airbnb που... ξέχασαν να τα δηλώσουν

Μείωση της γραφειοκρατίας, περισσότερη συνέπεια – Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις