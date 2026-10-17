Τσιμιτσέλης για Ρέβη και Κουρδή: «Καλά έκαναν και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και τοποθετήθηκε σχετικά με τη δικαστική απόφαση που αφορά την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή στη διαμάχη τους με τον ΣΚΑΪ.

«Εφόσον δικαστικά κρίθηκε ότι είναι υπέρ τους το δικαστήριο και καλώς έκρινε ότι είναι υπέρ τους και από ό,τι φαίνεται καλά έκαναν και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Το θέμα εκεί είναι ο κόσμος. Αυτός είναι το κριτήριο γι’ αυτό. Αν ο κόσμος δεν τον θέλει σε αυτό το πόστο, θα τον αποβάλλει. Από εκεί και πέρα σου λέω ότι αν υπήρχε μια άδεια εργασίας που έλεγε ότι αποκλειστικά και μόνο οι δημοσιογράφοι θα παρουσιάζουν εκπομπές, ας παρουσίαζαν μόνο δημοσιογράφοι», απάντησε σχετικά με τους ηθοποιούς που παρουσιάζουν εκπομπές.

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