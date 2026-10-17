Κρήτη: Τραγωδία με 57χρονο στη θάλασσα

Τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος Ούγγρος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Κουρνά, στη Γεωργιούπολη Χανίων.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Χανίων. Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του.
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