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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τραγωδία με 57χρονο στη θάλασσα

θαλασσα φωτογραφία από create.vista.com
clock 10:34 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος Ούγγρος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Κουρνά, στη Γεωργιούπολη Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Χανίων. Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

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