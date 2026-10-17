Ιταλία: Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές -Μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην Μελόνι, συγκρούσεις με την Αστυνομία

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Σειρά φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων κατά της πολιτικής της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι οργανώθηκαν την Παρασκευή 16/10 σε πολλές μεγάλες πόλεις στην Ιταλία.

Στο Τορίνο, στην κεντρική Πιάτσα Καστέλο σημειώθηκαν συγκρούσεις της Αστυνομίας με διαδηλωτές. Ένας περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων στην κινητοποίηση, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο, πέταξε πέτρες και μπουκάλια και οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση αντλιών νερού.

Η ένταση περιορίστηκε, όταν μια γυναίκα και άλλοι γονείς πλησίασαν τους αστυνομικούς ενώνοντας τα χέρια τους και με αίτημα να επανέλθει η όλη κατάσταση, εντός λογικών πλαισίων.

Ο δήμαρχος της πόλης, Στέφανο Λο Ρούσο, απευθυνόμενος στους νέους, τόνισε: "Τα αιτήματά σας αξίζουν να εισακουστούν, αλλά σας ζητώ να απομονώσετε τα βίαια στοιχεία".

Today, Italy joined the worldwide protests in which students are rising up to demand that their governments fund education and housing instead of war. https://t.co/jkhEPNDIuQ — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 16, 2026

Πολλοί διαδηλωτές, εκτός από την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι στον τομέα της εκπαίδευσης, του στεγαστικού και στο θέμα των εξοπλισμών, αμφισβήτησαν το νέο ακροδεξιό κόμμα "Εθνικό Μέλλον", του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

This is not Paris. This is Turin, Italy. Students attack a police van. Violent protests in the city. https://t.co/nRsNrI7ODP — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2026

Ένταση επικράτησε και στη Ρώμη, στην πορεία που οργανώθηκε στην κεντρική οδό Βία Καβούρ, με κύρια συνθήματα "είμαστε όλοι αντιφασίστες" και "το σχολείο είναι δικό μας".

Πολλοί διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά, καθισμένοι στο οδόστρωμα, ενώ ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ αναποδογύρισε και κάδους σκουπιδιών.

Thousands of students have been protesting in cities across Italy, calling for greater investment in public education and better learning conditions. Outside the Ministry of Education in Rome some protesters threw firecrackers and bottles at police. The march follows a wave of student protests across Europe. — Channel 4 News (@Channel4News) October 16, 2026

Πολλοί μαθητές των ιταλικών λυκείων που διαδήλωσαν την Παρασκευή 16/10, έχουν δημιουργήσει το κίνημα "Les Blocages", με ευθεία αναφορά στις μαθητικές διαμαρτυρίες της Γαλλίας.

Όπως ανακοινώθηκε, νέες πορείες πρόκειται να οργανωθούν στις 30 Οκτωβρίου.

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