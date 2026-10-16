Ηράκλειο: Σοκ σε λύκειο – Μαθητής υπέστη ηλεκτροπληξία στην αίθουσα πληροφορικής

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό Λύκειο Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 17χρονος μαθητής της Γ΄ Λυκείου υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, κάτω από συνθήκες που αναδεικνύουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο μαθητής βρισκόταν στο εργαστήριο πληροφορικής. Όταν επιχείρησε να μετακινήσει το κάθισμά του, το πόδι της καρέκλας φέρεται να ήρθε σε επαφή με φθαρμένο ή εκτεθειμένο καλώδιο που βρισκόταν στο δάπεδο, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να «χτυπηθεί» από το ηλεκτρικό ρεύμα.



Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναταραχή, με τους καθηγητές και τη διεύθυνση του σχολείου να κινητοποιούνται άμεσα για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την ειδοποίηση των αρχών.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον νεαρό μαθητή, ο οποίος είχε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, και τον διακόμισαν στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας και τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων.

Εκτός κινδύνου ο μαθητής

Τα νέα από το νοσοκομείο είναι καθησυχαστικά, καθώς σύμφωνα με πηγές της διοίκησης του ιδρύματος, ο 17χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, κυρίως για προληπτικούς λόγους, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις ηλεκτροπληξίας.



Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ αναμένεται η επίσημη διερεύνηση από τους αρμόδιους φορείς για τα ακριβή αίτια της φθοράς στο δίκτυο της σχολικής αίθουσας.

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