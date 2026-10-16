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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δεν συμμορφώθηκε με τους περιοριστικούς όρους και χτύπησε ξανά τη σύντροφό του

βία
clock 15:32 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Ένας 57χρονος άνδρας συνελήφθη στην Κίσσαμο, μετά από καταγγελία της 48χρονης συντρόφου του στις 15 Σεπτεμβρίου, ότι την είχε χτυπήσει και απειλήσει με όπλο.

Αν και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τους οποίους ωστόσο παραβίασε λίγες εβδομάδες αργότερα.



Στις 13 Οκτωβρίου, η γυναίκα προχώρησε σε νέα καταγγελία εις βάρος του, αναφέροντας ότι έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού, εξύβρισης και απειλών.

Ο 57χρονος, ο οποίος είναι πλέον γνωστός στις Αρχές λόγω της προηγούμενης δίωξης, αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς έχει παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου.

Για την ασφάλειά της, η 48χρονη μεταφέρθηκε και φιλοξενείται σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

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