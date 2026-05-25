Ηράκλειο: Έφυγαν απειλώντας και βρίζοντας και επέστρεψαν... με όπλο

Πυκώνουν τα περιστατικά βίας στην Κρήτη, βία διαφόρων μορφών, και με πρωταγωνιστές πολλές φορές νεαρά άτομα, που αν μη τι άλλο προκαλεί προβληματισμό.

Την ίδια ώρα η οπλοχρησία, δείχνει να αποτελεί μάστιγα για το νησί, όταν για ασήμαντη αφορμή, τα όπλα βγαίνουν από τα θηκάρια και σκορπούν τον τρόμο.

Οπως το περιστατικό που έλαβε χώρα χθες (Κυριακή 24/5) στις Αρχάνες, μέρα - μεσημέρι, όταν ένας νεαρός 23 ετών, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα 5 φορές.

Ο ίδιος, μαζί με έναν συνομήλικό του, επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο και πέρασαν έξω από καφετέρια, όταν για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, κατέβηκαν από το όχημα και προσπάθησαν να χτυπήσουν με καρέκλα έναν 18χρονο θαμώνα. Ακολούθησε λεκτικός διαπληκτισμός, με ύβρεις και απειλές.

Οι δύο νεαροί αποχώρησαν με το αυτοκίνητο, για να επιστρέψουν λίγη ώρα αργότερα, αυτή τη φορά με όπλο κρότου, το οποίο χρησιμοποίησε ο ένας από τους δύο 23χρονους, πυροβολώντας πέντε φορές στον αέρα, σηκώνοντας στην κυριολεξία τις Αρχάνες στο πόδι.

Εκλήθη η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ ο 23χρονος συνοδηγός που φέρεται να πυροβόλησε, παραδόθηκε το απόγευμα.

Βρέθηκαν το όπλο καθώς και οι πέντε κάλυκες.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση:

Συνελήφθησαν άμεσα χθες (24.05.2026) δυο 23χρονοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (24.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων οι δύο ημεδαποί αφού διαπληκτίστηκαν με 18χρονο ημεδαπό εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αποχώρησαν επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Εν συνεχεία επέστρεψαν και διερχόμενοι έξωθεν του καταστήματος με το εν λόγω όχημα, ο ένας εξ αυτών προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.







Άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράση Ηρακλείου οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους και στο όχημα και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν πιστόλι κρότου ενώ κατά την αυτοψία στο σημείο κατασχέθηκαν πέντε κάλυκες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

(φωτογραφία αρχείου)

