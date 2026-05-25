Φόδελε – Λινοπεράματα: Δρόμος - καρμανιόλα - Όταν οι κρατικές παλινωδίες κοστίζουν ανθρώπινες ζωές

Ένας δρόμος-καρμανιόλα. Μια ιστορία πολιτικής αδράνειας, χαμένων κονδυλίων και γραφειοκρατίας που μετράει θύματα. Το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) από το Φόδελε έως τα Λινοπεράματα αποτελεί, ίσως, την πιο τρανταχτή απόδειξη του πώς η κρατική αναβλητικότητα μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Το θέμα αυτό θίγει για μια ακόμα φορά ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Κρήτης του συλλόγου αναφέρεται:

Έχουμε αναφερθεί σε πολλές ανακοινώσεις μας για το φημισμένο τμήμα του ΒΟΑΚ Φόδελε – Λινοπεράματα, με τον τεράστιο αριθμό τροχαίων συμβάντων θανατηφόρων και μη (τελευταίο; Το Σεπτέμβρη του 2025 με θύμα ανήλικο οδηγό φορτηγού…) το τμήμα που το 2017 θεωρήθηκε από το ΥΜΕ ιδιαίτερης επικινδυνότητας και αποφασίστηκε να δοθούν 11.000.000 ευρώ για την βελτίωση του, χρήματα τα οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν γιατί οι «γνωστοί άγνωστοι» αποφάσισαν στη συνέχεια πως τελικά δεν ήταν και τόσο επικίνδυνος ο δρόμος για να φτάσουμε στο 2025 και το ΥΜΕ (υπό νέα σύνθεση) να αποφασίσει ξανά ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος και να τον εντάξει στα τμήματα του ΒΟΑΚ που κατά προτεραιότητα πρέπει να βελτιωθούν.

Ειδικότερα για το κόμβο της Λυγαριάς τον Ιούνιο του 2025 έγινε κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής με αίτημα την δημιουργία κυκλικού κόμβου που θα διασφάλιζε την ομαλή/ασφαλή είσοδο και έξοδο προς την περιοχή τους.

Σήμερα στο τμήμα του ΒΟΑΚ για το οποίο μιλάμε εφαρμόστηκε η «προσωρινή» λύση (μέχρι να φτιαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ) και τοποθετήθηκαν παντού τα πλαστικά κολωνάκια πάνω στην διαχωριστική γραμμή.

Παντού; Όχι βέβαια…

Στη διασταύρωση Λυγαριάς – Μαδέ υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 20 μέτρων ώστε οχήματα που εξέρχονται από Λυγαριά και κατευθύνονται προς Ηράκλειο να μπορούν διασχίζουν παράνομα κάθετα τον ΒΟΑΚ και να στρίβουν αριστερά,και οχήματα που έρχονται από Ρέθυμνο να μπορούν να στρίβουν παράνομα κάθετα πάλι στο ΒΟΑΚ και να εισέρχονται στο δρόμο της Λυγαριάς.

Δεδομένου ότι τόσο στο ρεύμα εξόδου από Λυγαριά προς ΒΟΑΚ υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την στροφή Αριστερά (προς Ηράκλειο) και επίσης πως στο ρεύμα του ΒΟΑΚ προς Ηράκλειο υπάρχει σήμανση που απαγορεύει την στροφή Αριστερά προς Λυγαριά θα υπέθετε κανείς πως κάποιοι, «προς διευκόλυνση τους» ξήλωσαν τα κολωνάκια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι.

«Κάποιοι» στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας ΔΕΝ έβαλαν κολωνάκια στο σημείο, έσβησαν την διπλή διαχωριστική, που υπήρχε πριν τα «έργα βελτίωσης», για όσο μήκος δεν υπάρχουν κολωνάκια και διαμόρφωσαν με κολωνάκια μια μικρή τοπική διαπλάτυνση του ρεύματος του ΒΟΑΚ προς Ηράκλειο για να διευκολύνουν όσους στρίβουν παράνομα κατά την έξοδο/εισοδο τους…

Όλο αυτό το από κάθε άποψη παράνομο και επικίνδυνο «έργο» πληρώθηκε κάποιος για να το σχεδιάσει και να το υλοποιήσει… στο όνομα πάντα της «οδικής ασφάλειας». Δεν έχουμε φυσικά καμιά βεβαιότητα ότι κάτι ανάλογο δεν έχει επαναληφθεί και σε άλλο τμήμα του ΒΟΑΚ.

Η ολοένα αυξανόμενη ένταση κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ προκαλεί εύλογη ανησυχία για την αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων στο σημείο. Ας μη περιμένουμε το επόμενο θύμα για να «βελτιώσουμε την βελτίωση».

Δεν πρόκειται για κακοτεχνία αλλά για εγκληματικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που με βάση τον νέο ΚΟΚ, μετά από πρόταση του συλλόγου μας, η παράνομη αναστροφή αναβαθμίστηκε σε ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ όταν έχει σαν συνέπεια θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, να πραγματοποιούνται έργα που διευκολύνουν όσους προτίθενται να πραγματοποιήσουν αυτή την παρανομία.

-Ζητάμε να γίνει γνωστό με ποιανού πρωτοβουλία υλοποιήθηκε αυτή η εγκληματική παρέμβαση, ποιος παρέδωσε και ποιος παρέλαβε αυτό το «έργο».

-Ζητάμε τόσο από το ΥΜΕ που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης που έχει τη ευθύνη διαχείρισης του ΒΟΑΚ να κινηθούν ΑΜΕΣΑ για να τελειώσει αυτή η θλιβερή ιστορία.

Υπενθυμίζουμε την πρόσφατη καταδίκη από το ΣτΕ, Δημοσίου και Περιφέρειας Κρήτης σε αποζημίωση 750.000 ευρώ για μια κακοτεχνία στο ΒΟΑΚ που προκάλεσε τον θάνατο τετραμελούς οικογένειας. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται για κακοτεχνία αλλά για εσκεμμένη ενέργεια.

29 τουλάχιστον χαμένες ζωές και αναρίθμητοι σοβαρά τραυματίες από το 2000 μέχρι το 2025 στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Λινοπεράματα μέχρι Φόδελε φωνάζουν να πάρουμε στα σοβαρά την οδική ασφάλεια.

Πότε επιτέλους θα θέσουμε σε προτεραιότητα την Πρόληψη και θα σταματήσουμε να καταστρέφουμε ζωές;

SOS Τροχαία Εγκλήματα – Ομάδα Κρήτης

