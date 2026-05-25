Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα - Εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων

Με το βλέμμα στραμμένο στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν ποιος θα είναι ο αρχικός αντίκτυπος στις μετρήσεις μετά και την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου επιχειρεί να "διαβάσει" το αποτύπωμα που θα έχει η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει και εκείνος σε ίδρυση κόμματος, καθώς οι σχετικές πληροφορίες έχουν αρχίσει και πυκνώνουν, ενώ τροφοδοτούνται και από την παρουσία του κ. Σαμαρά, που επιλέγει να μιλάει και να τοποθετεί μια συνολική πολιτική ατζέντα στο προσκήνιο, όπως έκανε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στη συζήτηση για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές.

Βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής ηγεσίας είναι να καταφέρει η Ν.Δ. και στο νέο πολιτικό τοπίο να παραμείνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, διατηρώντας, όμως, τα ποσοστά της κοντά στο 30% με αναγωγή και κρατώντας την μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Η ανάγνωση του πολιτικού σκηνικού που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη είναι ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα στην κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Για δύο λόγους:

- ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με αρνητική προδιάθεση από ένα μέρος του κεντρώου πολιτικού ακροατηρίου, το οποίο ακριβώς για τον λόγο αυτό επέλεξε στις εκλογές του 2019 και του 2023 να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

- κατά δεύτερον, εκτιμούν ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός τον χώρο της κεντροαριστεράς και το δεύτερο αυτή τη στιγμή ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί, καθώς ο κ. Τσίπρας θα επιδιώξει να αντλήσει ψηφοφόρους από τις ίδιες δεξαμενές με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η «μάχη» για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν θα είναι εύκολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από ένα τριήμερο «μετωπικής» αντιπαράθεσης στη Βουλή με την κυβέρνηση, επανήλθε- αυτή τη φορά μέσω social media- με το «ιδεολογικό κείμενο της πολιτικής αλλαγής». Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί που εκτιμούν ότι μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης «σκιαγραφεί» το εκλογικό δίπολο που θα θέσει επί τάπητος το επόμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία κίνηση που γίνεται μόλις λίγα 24ωρα μετά την ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού και μόλις λίγα 24ωρα πριν την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ,η χθεσινή δεν ήταν μέρα σημαντικών εξελίξεων, ωστόσο το κόμμα μέτρησε μία ακόμη απώλεια, με την αποχώρηση του Διονύση Τεμπονέρα.

Επίσης, σκληρή κριτική δέχεται ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, από τα μέλη της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ενότητας αλλά και παραδοχή καθυστερήσεων και κατακερματισμού στον χώρο της Αριστεράς, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πίσω στην υλοποίηση των πολιτικών του στόχων και καλείται να επανακαθορίσει τη στρατηγική του ενόψει των εξελίξεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών

Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως

"Πυρά" των κύκλων Καρυστιανού κατά Λιάγκα: Μάθημα δημοσιογραφίας για τα μάτια της... «Ελπίδας»