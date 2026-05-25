Χανιά: Έκτακτη διακοπή νερού σε οικισμούς των Κεραμιών λόγω βλάβης στον ΔΕΔΔΗΕ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, λόγω βλάβης στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ που τροφοδοτεί με ρεύμα το αντλιοστάσιο ύδρευσης Κοντόπουλων, παρατηρείται διακοπή στην υδροδότηση σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιών και συγκεκριμένα στους οικισμούς Μαλάξας, Παναγιάς, Αγίου Γεωργίου, Χωραφιανών (Παπαδιανά), Αχλάδας, Αλετρουβαρίου και Λούλου.

Σημειώνεται ότι η υδροδότηση θα επανέλθει σταδιακά με την αποκατάσταση της προαναφερόμενης βλάβης στον σχετικό υποσταθμό.

Σημειώνεται ότι η διακοπή στην υδροδότηση είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών.

