Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας

Είδηση σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πριν λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Παρασκευά Αντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και διεθνή με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός έπασχε από μίας σπάνιας νευρολογικής φύσεως ασθένεια.

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, για να φτάσουμε σήμερα στην τραγική κατάληξη.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε τη καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στη Ξάνθη.

Έπειτα από τρία χρόνια στη Ξάνθη, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 κύπελλο.

Μετά από δύο μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και Α.Ο Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας δυο double σε ισάριθμες σεζόν (2007-2008, 2008-2009) καθώς και το Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.

Ο 49χρόνος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως και το 2008.

