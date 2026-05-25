ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 14:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας
παρασκευάς άντζας
clock 10:58 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Είδηση σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πριν λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον θάνατο του Παρασκευά Αντζα, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και διεθνή με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός έπασχε από μίας σπάνιας νευρολογικής φύσεως ασθένεια.

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, για να φτάσουμε σήμερα στην τραγική κατάληξη.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε τη καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στη Ξάνθη.

Έπειτα από τρία χρόνια στη Ξάνθη, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 κύπελλο.

Μετά από δύο μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και Α.Ο Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας δυο double σε ισάριθμες σεζόν (2007-2008, 2008-2009) καθώς και το Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.

Ο 49χρόνος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως και το 2008.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ολυμπιακός μπάσκετ: Τι χρήματα παίρνει για την τέταρτη Ευρωλίγκα του-Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

Γιαννακόπουλος: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό - Τα στραβά τα έβλεπα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ποδόσφαιρο Ποδοσφαιριστής
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis