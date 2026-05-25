Ερασιτέχνης ΟΦΗ: Συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών, με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ να εκφράζει τα συλλυπητήρια του προς τον σύζυγο της και πρώην προπονητή του ΟΦΗ, Τραϊανό Δέλλα

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον πρώην προπονητή της ομάδας μας, Τραϊανό Δέλλα, για το θάνατο της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε πολύ νέα, σε ηλικία 56 ετών, μετά απο σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η αξιοπρέπεια με την οποία απο κοινού πάλεψαν, αυτήν την καταραμένη αρρώστια, ήταν συγκλονιστική.

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν φεύγει τόσο νέος, ένας άνθρωπος.

Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο, σε όλη την οικογένεια του Τραϊανού Δέλλα, για τη μεγάλη τους απώλεια.

