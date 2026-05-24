Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Πρωταθλητής Ευρώπης ο θρυλικός Ολυμπιακός!(vid)

Στην κορυφή της EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του πάτησε το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens.

Οι Πειραιώτες, με 19 χιλιάδες οπαδούς τους στο πλευρό τους, άντεξαν απέναντι στην σπουδαία αντίπαλό τους και στο φινάλε είχαν το κρύο αίμα που χρειάζονταν για να κλειδώσουν το αποτέλεσμα και να επιβραβεύσουν τους εαυτούς τους για την ΣΠΟΥΔΑΙΑ σεζόν τους.

Πρώτοι στην κανονική διάρκεια, με τον πρώτο σκόρερ, με τον πρώτο ριμπάουντερ, με τον πρώτο στα τρίποντα, με τον πρώτο σε αξιολόγηση, με σκούπα στα playoffs, με θρίαμβο στην Αθήνα, με όλα τους στέρησε η τύχη στο παρελθόν.

Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, όσοι πάτησαν παρκέ πρόσφεραν, ο Άλεκ Πίτερς κι ο Κόρι Τζόσεφ ήταν καταπληκτικοί και στο φινάλε ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε, αυτό για το οποίο δούλεψε όσο κανείς τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια.

Απόλυτη δικαίωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, απόλυτη δικαίωση για Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, απόλυτη δικαίωση για τον οργανισμό, για τον τρόπο με τον οποίο έχει δουλέψει, για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντέξει μέσα στον χρόνο.

Σεβασμός για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που παρατάχθηκε χωρίς τους τρεις σέντερ της (Ταβάρες, Γκαρούμπα, Λεν), πάλεψε σαν αγρίμι με τον Τρέι Λάιλς να βάζει 21 πόντους στο πρώτο μέρος, στο τέλος όμως λύγισε απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 59-65, 92-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Γουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 16 (1), Μιλουτίνοφ 8, Τζόζεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 24 (5), Αμπάλντε 9 (3), Καμπάτσο 5, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια 19 (2), Μαλεντόν 8 (1), Αλμάνσα, Ντεκ 4, Γιουλ 3 (1), Φελίς 13 (1)