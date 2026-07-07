Κωνσταντάρας: "Με την Ιωάννα Μαλέσκου προφανώς δεν ταιριάξαμε"

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου.

«Έκανα ταμείο για τη φετινή σεζόν, ήταν θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή σχεδόν όπως την ήθελα. Μια εκπομπή που είχα τον πρώτο λόγο, οπότε ήταν πολύ σημαντικό και πολύ διδακτικό. Πολλά μαθήματα γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια… Δούλεψα πάρα πολύ. Δουλέψαμε αρκετοί άνθρωποι πολύ γι’ αυτή την εκπομπή…

Ήταν μια εμπειρία. Πολλά δε θα τα ξαναέκανα έτσι. Ήταν μια εμπειρία για το τι να αποφύγω σε πρακτικό επίπεδο. Δε θα τα πω, αλλά τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις… Και σε πρόσωπα έπεσα έξω, και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω, και σε θέματα συμπεριφοράς, δουλειάς. Προς Θεού, δε λέω ότι εγώ τα έκανα όλα τέλεια… Μιλάω μόνο για τις δικές μου επιλογές και πεποιθήσεις…", είπε ο παρουσιαστής.

«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά επαγγελματικά, ήταν φέτος. Όμως, ήταν τόσες οι φορές που πέρασα καλά και ωραία, που δε θα τη διέγραφα. Δε θυμάμαι όμως άλλες χρονιές που να έχω σκοτούρα, και άλλα πράγματα – εδώ πάει και με την ευθύνη – επειδή είχα την πιο πολύ ευθύνη φέτος, θα διέγράφα και πιο πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων.

Απλά, αν έπρεπε να βγάλω πιο πολλά κουτάκια, θα ήταν από τη φετινή χρονιά. Δεν αναφέρομαι μόνο προσωπικά στην Ιωάννα. Δεν ταιριάξαμε, προφανώς. Συμβαίνουν αυτά, έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Εγώ όμως δε μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε, όλα καλά, προχωράμε… Στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι από εδώ και πέρα ό,τι κάνει να είναι καλό και πετυχημένο. Πάμε παρακάτω» παραδέχτηκε

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