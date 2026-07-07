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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, φροντίδα και μέλλον για όλους

Νικος Ανδρουλάκης
clock 14:07 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά την επίκαιρη επερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του, στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων Τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:

«Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών

0/4 - Αντιπλημμυρικά έργα 

0/18 - Αρδευτικά έργα

0/3 - Έργα ύδρευσης 

Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία

0/13 – Κέντρα πολιτικής προστασίας 

0/7 – Αναβαθμίσεις αεροσκαφών

0/11 – Νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη 

Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση

Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ 

Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες».

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

@nikos.androulakis

Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους. Γι’ αυτό δεν σταματάμε να ζητάμε απαντήσεις.

♬ πρωτότυπος ήχος Nikos Androulakis

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Νίκος Ανδρουλάκης
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