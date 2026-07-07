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ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίντεο με κατάρρευση οροφής πολυκαταστήματος ενώ βρίσκονταν μέσα 27 άνθρωποι

ΗΠΑ οροφή
clock 13:06 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Δευτέρα το Νιου Τζέρσεϊ προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της οροφής (περίπου 16 μέτρων) πολυκαταστήματος, την ώρα που μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 27 άνθρωποι. Το συμβάν κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί (τοπική ώρα) στο BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και δυνάμεις της αστυνομίας. Αμέσως μετά, το κατάστημα πλημμύρισε. 

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η οροφή κατέρρευσε, δύο άνθρωποι προς στιγμήν εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο.

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