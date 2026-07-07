Η Λουπίτα Νιόνγκο «κάνει μαθήματα» στον Όμηρο

Η Λουπίτα Νιόνγκο βρέθηκε στην εκπομπή «Jake’s Takes» και η ηθοποιός που υποδύεται την ωραία Ελένη ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον Όμηρο, εάν είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει.

Η απάντησή της ήταν άμεση, καθώς ανέφερε πως θα ήθελε να τον ρωτήσει πώς αισθάνεται για τον ελάχιστο χρόνο που αφιέρωσε στις γυναίκες, καταλήγοντας με τη χαρακτηριστική φράση: «Μας θυμάσαι;».

Παράλληλα, η Λουπίτα Νιόνγκο στάθηκε και στην ωραία Ελένη της Τροίας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό για εκείνη να είναι γνωστή αποκλειστικά για την ομορφιά της.

«Το μεγάλο μου ερώτημα είναι ποια ήταν η γυναίκα πίσω από την ομορφιά. Γιατί, όταν αυτό είναι το μόνο για το οποίο σε γνωρίζουν, πρέπει να αποτελεί μεγάλο βάρος», ανέφερε η ηθοποιός.

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