Δύο νέα επιστημονικά στελέχη υποδέχθηκε ο Γιάννης Ανδρουλάκης στο Λασίθι

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, καλωσόρισε τους δύο νέους υπαλλήλους που εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ενισχύοντας τις υπηρεσίες της με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, ανέλαβαν υπηρεσία ο Ηλίας Πολυμέρου ΠΕ Γεωλόγων και η Μαρίνα Πουλή, ΠΕ Ιχθυολόγων, οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Κατά τη συνάντηση, ο Γιάννης Ανδρουλάκης ευχήθηκε στους νέους υπαλλήλους καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι με τις γνώσεις, την επιστημονική τους κατάρτιση και την υπευθυνότητά τους θα συμβάλουν ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η ενίσχυση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με νέο επιστημονικό προσωπικό αποτε-λεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και ποιοτική δημόσια διοίκηση

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