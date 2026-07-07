Βενεζουέλα: Οι διασώστες φεύγουν, η ελπίδα μένει στα χαλάσματα για τις χαμένες οικογένειες

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Έχουν περάσει δώδεκα ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα και οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους, ενώ χιλιάδες οικογένειες συνεχίζουν να ψάχνουν τους αγαπημένους τους στα χαλάσματα.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, με τον αριθμό των αγνοουμένων να παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Για πολλούς συγγενείς, οι επιχειρήσεις δεν στοχεύουν πλέον στον εντοπισμό επιζώντων, αλλά στην ανάσυρση σορών.

Οι διεθνείς αποστολές ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, την ώρα που τα μηχανήματα έργου συνεχίζουν να απομακρύνουν τα βουνά από συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρές δονήσεις.

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία – Ψάχνουν ακόμα τις οικογένειές τους

Για τον Ραούλ Αλβαράδο, η αναζήτηση δεν έχει τελειώσει. Η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια της 16ώροφης πολυκατοικίας ΕΛΕ 26 στην Καραβαγιέδα, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Το διαμέρισμά τους στον τρίτο όροφο έχει ισοπεδωθεί, μετατραπεί σε σκόνη κάτω από τόνους μπετόν. Δώδεκα ημέρες μετά, η οικογένεια του Ραούλ, όπως και πολλές άλλες, ελπίζει μόνο στην ανάσυρση των σορών των δικών της.

Μηχανήματα έργου απομακρύνουν τμήματα των ερειπίων, ενώ εθελοντές και συγγενείς προσπαθούν με τα χέρια να ανοίξουν δρόμο ανάμεσα στα χαλάσματα. Ο Ραούλ θυμάται πως «ήταν μαζί οι τρεις τους, αγκαλιασμένοι» μετά τον πρώτο σεισμό. Ο δεύτερος, ισχυρότερος, ήταν εκείνος που προκάλεσε την κατάρρευση

«Το κτίριο ήταν γεμάτο κόσμο. Ο γείτονάς μου είχε πέντε μικρά παιδιά — είναι όλοι τους εκεί κάτω», λέει συγκλονισμένος ο 31χρονος. Ανάμεσα στα συντρίμμια διακρίνονται οικιακές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα, σημάδια μιας ζωής που χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι έως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μία από τις χειρότερες στη Λατινική Αμερική. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν να δώσει επίσημο αριθμό.

Το συγκρότημα ΕΛΕ ήταν ανάμεσα στα περίπου 200 ακίνητα που καταστράφηκαν. Κάποιες πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές στις προσόψεις, άλλες όμως κατέρρευσαν ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω τους μόνο βουνά από συντρίμμια.

Εθελοντές και πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν, διανοίγοντας αυτοσχέδιες σήραγγες για να φτάσουν στα χαμηλότερα διαμερίσματα. Σε μία από αυτές, διακρίνεται η μορφή ενός κοριτσιού παγιδευμένου στα χαλάσματα, καλυμμένου από σκόνη και ασβέστη.

Ο εθελοντής Άλνι Πατσέκο, που συμμετέχει στις επιχειρήσεις, λέει ότι έχει βοηθήσει στην ανάσυρση 12 σορών. «Σήμερα ελπίζουμε να βγάλουμε τον πρώτο μας ζωντανό», προσθέτει, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

Μετά τους σεισμούς, δημιουργήθηκαν διαδικτυακοί κατάλογοι για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Ο ιστότοπος «Αγνοούμενοι του σεισμού στη Βενεζουέλα» περιλαμβάνει πάνω από 31.400 ονόματα, ενώ ο «Η Βενεζουέλα σε ψάχνει» καταγράφει 18.200 αγνοούμενους και 25.000 εντοπισμένους — ζωντανούς ή νεκρούς.

Ο πολύ υψηλός αριθμός των αγνοουμένων είναι «αξιόπιστος» και «τρομακτικός», δήλωσε στο AFP ο Γενς Λέρκε, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ. «Αυτό δεν σημαίνει πως βρίσκονται όλοι κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε, «αλλά δείχνει το εύρος της καταστροφής και της απελπισίας των οικογενειών».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες ανέφερε ότι, χάρη σε εικόνες από drones και μαρτυρίες, στην πόλη Λα Γουάιρα βρίσκονταν περίπου 30.000 άνθρωποι τη στιγμή της καταστροφής. Από αυτούς, 19.800 διασώθηκαν ή κατάφεραν να σωθούν μόνοι τους.

Άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε στρώσεις από μπετόν

Ο καθηγητής Κάτσου Γκόντα, του Western University του Καναδά, επισημαίνει ότι ο συνδυασμός της διπλής ισχυρής δόνησης και της ευαλωτότητας των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα συνέβαλε στον βαρύ απολογισμό.

Ο πρώτος σεισμός εξασθένισε τις κολόνες πολλών κτιρίων και ο δεύτερος, λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, προκάλεσε διαδοχικές καταρρεύσεις ορόφων, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή των ενοίκων. Όπως εξηγεί, όταν καταρρέουν τέτοια κτίρια, δημιουργούνται τεράστιοι όγκοι συντριμμιών που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις αλλεπάλληλες καταρρεύσεις, τύπου “σωρού από τηγανίτες”, παγιδεύουν τους ενοίκους σε συμπιεσμένες στρώσεις μπετόν», τονίζει, καθιστώντας την ανάσυρση θυμάτων σχεδόν αδύνατη.

Πόσοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται ακόμα θαμένοι;

Η Ντανιέλα Άλβαρες, που αναζητεί την αδελφή, τις ανιψιές και τον κουνιάδο της, εκφράζει φόβους ότι ο χώρος θα ισοπεδωθεί πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες. «Πώς μπορούν να κατεδαφίσουν χωρίς να ξέρουν αν υπάρχει κόσμος από κάτω;» αναρωτιέται με απόγνωση.

Μπροστά στα ερείπια του ΕΛΕ 27, ο Κλεμέντε Κανισάλες εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα βρεθούν τα πτώματα του γιου και του εγγονού του. «Χάθηκαν πολλές ζωές εδώ… Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη εκεί μέσα; Δεν ξέρουμε», λέει συγκλονισμένος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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