Φωτιές σαρώνουν τη νότια Ευρώπη - Xιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Μεγάλες φωτιές δοκιμάζουν τη νότια Ευρώπη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Οι φωτιές έχουν ήδη κάψει σχεδόν 200.000 στρέμματα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι και η νέα άνοδος της θερμοκρασίας μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στους πρόποδες των Πυρηναίων, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Περίπου 700 πυροσβέστες επιχειρούν σε φωτιά που έχει κάψει 50.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση περισσότερων από 10.000 ανθρώπων. Η πυρκαγιά σχεδόν τριπλασιάστηκε σε μέγεθος από την Κυριακή, ενώ κάτοικοι χωριών της περιοχής περιέγραψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την ταχύτητα με την οποία οι φλόγες πλησίασαν τα σπίτια τους.

Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν στους θεατές να πλησιάσουν τη διαδρομή και τον τερματισμό του τρίτου ετάπ του Tour de France, που περνά από τα Πυρηναία από την Ισπανία προς τη Γαλλία. Το πέρασμα περιορίστηκε στους ποδηλάτες και στα απολύτως απαραίτητα οχήματα της διοργάνωσης.

Φωτιές μετά από πρόωρους καύσωνες

Οι πυρκαγιές έρχονται μετά τους έντονους καύσωνες του Μαΐου και του Ιουνίου, που έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας στη δυτική Ευρώπη και άφησαν μεγάλες εκτάσεις πιο ευάλωτες στη φωτιά. Επιστήμονες της ομάδας World Weather Attribution έχουν εκτιμήσει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες του Ιουνίου θα ήταν σχεδόν αδύνατες χωρίς την κλιματική κρίση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι οι συνθήκες επιδεινώνονται ξανά, ενώ ανέφερε πως μέχρι στιγμής φέτος έχει καεί στη Γαλλία διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι στέλνει στη Γαλλία τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο και τη Σουηδία, για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις γύρω από την Περπινιάν.

Στην ισπανική πλευρά των συνόρων, οι φλόγες έχουν κάψει 22.000 στρέμματα, σχεδόν όλα μέσα στην προστατευόμενη φυσική περιοχή Les Gavarres, στην Καταλονία.

Η περίμετρος της φωτιάς έφτασε τα 40 χιλιόμετρα, ενώ οι πυροσβέστες προειδοποίησαν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι πολλές ενεργές εστίες μέσα στην καμένη περιοχή δυσκολεύουν το έργο τους. Νοτιότερα, στην επαρχία Καστεγιόν, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν όταν φωτιά επεκτάθηκε στο φυσικό πάρκο Sierra de Espadán.

Στην Πορτογαλία, πάνω από 1.200 πυροσβέστες, με σχεδόν 400 οχήματα και 15 αεροσκάφη, επιχειρούν στην περιοχή Βουζέλα, όπου η φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη είχε κάψει 130.000 στρέμματα μέχρι την Κυριακή.

Η Ισπανία και η Ιταλία έστειλαν πυροσβέστες και αεροσκάφη για να βοηθήσουν, ενώ οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν ότι το 80% της πυρκαγιάς είχε τεθεί υπό έλεγχο, αν και παρέμεναν επικίνδυνα σημεία.

Μεγάλες φωτιές καταγράφηκαν και στην Κροατία και την Αλβανία, όπου κάηκαν δασικές εκτάσεις, αμπελώνες και θαμνώδεις περιοχές.

Με πληροφορίες από Guardian

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