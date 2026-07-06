Δίπλωμα οδήγησης: Το λάθος που φέρνει πρόστιμο έως 700 ευρώ -Τι πρέπει να ελέγξουν όλοι οι οδηγοί

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Η κατοχή ενός διπλώματος οδήγησης αποτελεί για τους περισσότερους το πρώτο βήμα προς την ανεξαρτησία στις μετακινήσεις.

Ωστόσο, πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι η άδεια οδήγησης συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις, οι οποίοι, αν παραβιαστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση του διπλώματος και ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), δεν αρκεί να διαθέτει κάποιος δίπλωμα οδήγησης. Πρέπει να κατέχει τη σωστή κατηγορία για το όχημα που οδηγεί, να τηρεί τους ειδικούς περιορισμούς που αναγράφονται στην άδειά του και να φροντίζει ώστε το δίπλωμά του να βρίσκεται πάντα σε ισχύ.

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο έως 700 ευρώ

Το άρθρο 98 παρ. 4 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ότι όποιος οδηγεί όχημα χωρίς να διαθέτει την κατάλληλη κατηγορία άδειας οδήγησης διαπράττει σοβαρή παράβαση κατηγορίας Ε4.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν:

Πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τα 700 ευρώ .

που μπορεί να φτάσει έως και τα . Αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος , εφόσον υπάρχει.

, εφόσον υπάρχει. Αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Το ύψος του προστίμου διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος.

Οι κατηγορίες διπλώματος που πρέπει να γνωρίζουν όλοι

Για τις μοτοσικλέτες ισχύουν οι κατηγορίες:

ΑΜ για μοτοποδήλατα.

για μοτοποδήλατα. Α1 για μικρές μοτοσικλέτες.

για μικρές μοτοσικλέτες. Α2 για μεσαίας ισχύος μοτοσικλέτες.

για μεσαίας ισχύος μοτοσικλέτες. Α για μοτοσικλέτες χωρίς περιορισμό ισχύος.

Η οδήγηση μοτοσικλέτας που υπερβαίνει τα όρια της κατηγορίας του διπλώματος μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως 500 ευρώ.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα οχήματα με ρυμουλκούμενα απαιτείται επίσης η αντίστοιχη κατηγορία άδειας. Η οδήγηση χωρίς την κατάλληλη κατηγορία τιμωρείται με πρόστιμο έως 700 ευρώ.

Οι περιοριστικοί κωδικοί που πολλοί οδηγοί αγνοούν

Στην άδεια οδήγησης αναγράφονται συχνά ειδικοί περιοριστικοί κωδικοί, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί.

Αυτοί μπορεί να αφορούν:

Υποχρεωτική χρήση γυαλιών ή φακών επαφής.

Οδήγηση μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Περιορισμούς ταχύτητας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους.

Άλλους ιατρικούς ή τεχνικούς περιορισμούς.

Η μη τήρηση των συγκεκριμένων όρων μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με οδήγηση χωρίς την κατάλληλη άδεια, ακόμη και αν ο οδηγός διαθέτει κανονικά δίπλωμα.

Τι ισχύει για το ληγμένο δίπλωμα οδήγησης

Η οδήγηση με ληγμένη άδεια δεν αντιμετωπίζεται όπως η οδήγηση χωρίς την κατάλληλη κατηγορία, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί παράβαση.

Στην περίπτωση αυτή προβλέπονται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του εγγράφου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανανέωση της άδειας οδήγησης.

Παρόμοια κύρωση επιβάλλεται και όταν ο οδηγός δεν χρησιμοποιεί τα υποχρεωτικά βοηθήματα όρασης που αναγράφονται στο δίπλωμά του.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση τροχαίου

Εάν οδηγός χωρίς την κατάλληλη άδεια εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, οι συνέπειες γίνονται ακόμη βαρύτερες.

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί επικίνδυνης οδήγησης, με ποινικές ευθύνες που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και σε ποινές φυλάκισης.

Πόσο διαρκεί η ισχύς του διπλώματος

Για τις περισσότερες κατηγορίες οχημάτων, η άδεια οδήγησης έχει διάρκεια ισχύος 15 ετών, με ειδικές προβλέψεις μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας, οπότε απαιτούνται ανανεώσεις και οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, οδηγοί που έχουν χάσει το δίπλωμά τους λόγω παραβάσεων ή αφαίρεσης μπορούν να επανέλθουν μόνο αφού συμπληρωθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, εξοφληθούν τα σχετικά πρόστιμα και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία.

Τι πρέπει να ελέγξουν σήμερα όλοι οι οδηγοί

Πριν βρεθείτε πίσω από το τιμόνι, βεβαιωθείτε ότι:

Η άδεια οδήγησής σας είναι σε ισχύ.

Διαθέτετε τη σωστή κατηγορία για το όχημα που οδηγείτε.

Τηρείτε όλους τους περιοριστικούς κωδικούς που αναγράφονται στο δίπλωμά σας.

Δεν έχει λήξει η ισχύς της άδειας ή δεν υπάρχουν περιορισμοί που έχετε παραβλέψει.

Ένας απλός έλεγχος του διπλώματος μπορεί να σας γλιτώσει από πρόστιμα που φτάνουν έως και 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και σημαντικές διοικητικές ή ακόμη και ποινικές συνέπειες.

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