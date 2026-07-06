Παγκράτι: Θρίλερ με νεκρό άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένος σε σεντόνια – Προσήχθη ο αδελφός του

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Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παγκράτι, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος.

Η σορός βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένη σε σεντόνια. Στο ίδιο διαμέρισμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατοικούσαν δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 17:00, όταν κάτοικοι της περιοχές επικοινώνησαν με τις Αρχές, διαμαρτυρόμενοι για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία και, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντόπισαν νεκρό τον έναν από τους δύο αδελφούς.

Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του

Ο δεύτερος ένοικος του διαμερίσματος, ο 63χρονος αδελφός του νεκρού, προσήχθη από τους αστυνομικούς και εξετάζεται για όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε επήλθε ο θάνατος του άνδρα, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός τυλιγμένη σε σεντόνια.

Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία.

Τι αναφέρουν οι γείτονες

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί στο διαμέρισμα της οδού Αστυδάμαντος και φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους, ούτε για το τι προηγήθηκε μέσα στο διαμέρισμα πριν από τον εντοπισμό της σορού. Η έρευνες της ΕΛΑΣ για να διαλευκάνουν την υπόθεση συνεχίζονται.

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