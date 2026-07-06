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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Θλίψη για την 46χρονη Κατερίνα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή...

πένθος
clock 09:32 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λίγες ώρες πριν ηδημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη φύγει τόσο ξαφνικά από τη ζωή, άλλη μία νέα γυναίκα στο Ηράκλειο, άφηνε αιφνιδίως, την τελευταία της πνοή.

Πρόκειται για την επίσης 46χρονη Κατερίνα Κουσκουμπεκάκη, η οποία ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της. Εκλήθη ασθενοφόρο, η γυναίκα διεκομίσθη σε σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή, έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η άτυχη 46χρονη δεν τα κατάφερε.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τρίτη (7/7) από τον Ιερό Ναό του Αγ. Θεοδοσίου στη Φοινικιά και η ταφή θα γίνει στο νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου.

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