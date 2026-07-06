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ΚΡΗΤΗ

Παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

πυροσβέστης
clock 08:08 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

  • Ηράκλειο,
  • Ρέθυμνο
  • Λασίθι
  • Χίος,
  • Σάμος,
  • Ικαρία

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Κρητη κίνδυνος φωτιάς
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