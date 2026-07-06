Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, το ήρεμο κλίμα παραμένει και εκμεταλλεύεσαι αυτή την ησυχία για να τακτοποιήσεις πιο εύκολα το σπίτι σου. Παράλληλα, συζητήσεις με την οικογένεια μπορεί να βελτιώσουν αρκετά τυχόν διαφορές που υπάρχουν. Στα προσωπικά σου θέλει λίγη υπομονή και όχι να σπαστείς από συμπεριφορές που θα δεχτείς. Ίσως κάποιες συνειδητοποιήσεις να σου κάνουν σαφές πως ορισμένες καταστάσεις θέλουν περισσότερη δουλειά. Από το απόγευμα και μετά κινητοποιείσαι περισσότερο και βρίσκεις ευκαιρίες για να βελτιώσεις αυτό το περίεργο κλίμα στα προσωπικά σου.

Ταύρος



Ταύρε μου, κάποιες συζητήσεις ρολάρουν καλύτερα σήμερα και η αλήθεια είναι πως μέσα απ’ αυτές θα πάρεις αρκετές ιδέες για να μπορέσεις να προχωρήσεις κάποια πλάνα που τρέχεις αυτό το διάστημα. Καλό είναι να αποφύγεις έντονες συζητήσεις στο σπίτι και να μην πιαστείς από μικροπράγματα που θα ανεβάσουν τους τόνους, αλλά και ξεκαθαρίσεις οτιδήποτε σε ενοχλεί ή σε προβληματίζει με ψυχραιμία. Από το απόγευμα και μετά, παίρνεις τον χρόνο σου και προσπαθείς να χαλαρώσεις και να τακτοποιήσεις τον χώρο σου, αλλά και κάποιες σκέψεις στο μυαλό σου.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, από το πρωί είσαι σε εγρήγορση και μπορείς να προχωρήσεις αρκετά κάποια σημαντικά ζητήματα που τρέχουν και μπορεί να σε πιέζουν. Καθώς έχεις μια πιο γεμάτη εικόνα για το τι χρειάζεται να γίνει, μπορείς να λειτουργήσεις πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά, παρά την ανασφάλεια που σε πιάνει από σχόλια που ακούς. Από την άλλη, νιώθεις την ανάγκη να μοιραστείς αυτό το συναίσθημα και να το συζητήσεις, όμως το ότι δεν παίρνεις την ανταπόκριση που περίμενες σε ξενερώνει. Από το απόγευμα και μετά, βρίσκεσαι με φίλους και ασχολείσαι με άσχετα, για να αποσυμπιεστείς και να χαλαρώσεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, είσαι πιο ομιλητικός με ορισμένα άτομα και οι συζητήσεις που γίνονται βελτιώνουν σημαντικά το κλίμα με τους άλλους. Οι τόνοι χαλαρώνουν και πολύ εύκολα βρίσκονται λύσεις. Οι εναλλακτικές λειτουργούν καλύτερα κι έτσι νιώθεις πως έχεις περισσότερες επιλογές. Καλό είναι να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στα οικονομικά, ιδίως αν οργανώνεις κάποιο ταξιδάκι αυτές τις μέρες. Από το απόγευμα και μετά, τα της δουλειάς έρχονται στο προσκήνιο και μπορείς να διαχειριστείς σημαντικές υποθέσεις και οικονομικά θέματα με μεγαλύτερη άνεση.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα επεξεργάζεσαι κάποια οικονομικά θέματα. Παράλληλα, ασχολείσαι με προσωπικά ζητήματα και διαχειρίζεσαι κάποιες έντονες καταστάσεις, εξετάζοντας κάποια σκηνικά με περισσότερη λεπτομέρεια, για να βρεις λύσεις και να διαχειριστείς το άγχος που δημιουργείται. Ναι, υπάρχει απογοήτευση, καθώς νιώθεις πως δεν έχεις υποστήριξη από δικά σου άτομα. Επίσης, απόφυγε να καταλήξεις σε συμπεράσματα από μισόλογα που θα φτάσουν στα αυτιά σου. Από το μεσημέρι και μετά βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα και εξετάζεις κάποια πλάνα που έχεις προς επέκταση.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα είσαι πιο χαλαρός και οι συζητήσεις που γίνονται δημιουργούν καλύτερες συνθήκες μέσα στην παρέα, με συνεργάτες αλλά και με το αμόρε. Από το πρωί έχεις διάθεση για κοινωνικές επαφές και μπορεί να βρεθείς με φίλους που έχεις να δεις καιρό ή να συναντηθείς τυχαία με παλιούς συνεργάτες και να κάνεις συζητήσεις. Ναι, υπάρχουν αποκαλύψεις που θα σε ενοχλήσουν και θα σε επηρεάσουν ψυχολογικά, γι’ αυτό και μπορεί να πάρεις αποστάσεις από ορισμένους. Από το απογευματάκι και μετά, όμως, εστιάζεις σε ουσιαστικά θέματα και τα διαχειρίζεσαι με μεγάλη άνεση.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, σημαντικά θέματα στη δουλειά ρολάρουν καλύτερα και η στήριξη που ζητάς από ανωτέρους σε βοηθά να κινηθείς πιο άμεσα, αλλά και να βρεις λύσεις που θα σου γλιτώσουν χρόνο και ενέργεια. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις αυτή τη βοήθεια για να κινηθείς πιο χαλαρά και συγκεντρωμένα ταυτόχρονα. Στην παρέα υπάρχει περίεργο κλίμα και μια ατμόσφαιρα που σε προβληματίζει, γι’ αυτό μπορεί να πάρεις αποστάσεις. Από το απόγευμα και μετά, εστιάζεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και όλα εξελίσσονται πιο αισιόδοξα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα τα πράγματα παραμένουν χαλαρά και ήρεμα και αντιλαμβάνεσαι πως μπορείς να λειτουργήσεις πιο άμεσα σε ορισμένες καταστάσεις. Συζητήσεις στα προσωπικά σου σε φέρνουν πιο κοντά με το αμόρε και υπάρχει μια όμορφη ατμόσφαιρα. Στη δουλειά θέλει λίγο προσοχή ο τρόπος που θα κινηθείς, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις από το πουθενά και να δημιουργηθούν αποστάσεις που θα σε ενοχλήσουν. Από το απόγευμα και μετά οργανώνεσαι καλύτερα και τακτοποιείς πιο εύκολα σημαντικές υποθέσεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, και σήμερα παραμένεις εστιασμένος στο να διαχειριστείς ζητήματα που αφορούν το σπίτι, μιας και οι τόνοι είναι αρκετά χαλαροί και μπορείς να συγκεντρωθείς κι εσύ λίγο περισσότερο. Οικονομικά ζητήματα τακτοποιούνται και συζητιούνται πιο εύκολα μέσα στη μέρα και μπορείς να βρεις λύσεις με μεγαλύτερη άνεση. Επειδή θα ακούσεις όμως και απόψεις που δεν θα σου αρέσουν, είναι σημαντικό να μην επηρεαστείς σημαντικά από αυτές. Από το απογευματάκι και μετά έχεις καλύτερη διάθεση και χαλαρώνεις περισσότερο.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, οι συζητήσεις που κάνεις φαίνεται να σου δίνουν ωραίες ιδέες για να προχωρήσεις κάποια πλάνα που έχεις, αλλά και να βελτιώσεις το κλίμα με συνεργάτες ή μέσα στη σχέση σου. Από το πρωί υπάρχουν ωραίες στιγμές, τις οποίες αξίζει να αξιοποιήσεις. Αν υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, διαχειρίσου τα ήρεμα και σταθερά. Κάποιες ανασφάλειες που ξυπνούν θα σε βάλουν σε δεύτερες σκέψεις για λίγο και θα πάρεις απόσταση, όμως καλό είναι να μην το αφήσεις αυτό να επηρεάσει την κρίση σου. Από το απογευματάκι ασχολείσαι περισσότερο με τα του σπιτιού, ενώ υπάρχουν κάποιες ευκολίες και σε οικονομικά θέματα.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα τα πράγματα εξακολουθούν κι έχουν καλή ροή κι αυτό σε βοηθά να λειτουργήσεις καλύτερα αλλά και να βρεις πιο εύκολα κάποιες λύσεις. Στις σχέσεις με τους γύρω σου, σήμερα είναι σημαντικό να προσέξεις λίγο αντιδράσεις και συζητήσεις όπου θ’ ακούσεις πράγματα που δεν θα σου αρέσουν, αλλά και το οικονομικό κομμάτι. Είναι σημαντικό επίσης να είσαι προσεκτικός και συγκεντρωμένος στα της δουλειάς, για να αποφύγεις λάθη. Από το απογευματάκι και μετά, υπάρχουν επαφές που θα αναπτύξουν συνεργασίες.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, αυτό το περίεργο μουντ με τα της καθημερινότητας παραμένει και σήμερα και κάπως επιμένεις στο να αλλάξεις συνήθειες και ρουτίνες για να ανανεωθείς. Αυτό που θέλεις είναι να εστιάσεις σε θετικά πράγματα και να δεις τι είναι αυτά που μπορείς να αλλάξεις πιο εύκολα για να το καταφέρεις. Παράλληλα, κάποιες ιδέες που είχες επανέρχονται και σου φαίνονται πιο ενδιαφέρουσες, αφού κάνεις βέβαια μικρές τροποποιήσεις. Στα προσωπικά κάποια πράγματα σοβαρεύουν και χρειάζεται να προσπαθήσεις περισσότερο. Από το απόγευμα και μετά υπάρχουν ευκολίες στα οικονομικά σου.