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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - Σοκ: Νεκρή η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη

δσδ
clock 20:52 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοκ προκαλεί η είδηση θανάτου της δημοσιογράφου της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη  Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη ήταν η γυναίκα η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε και η ταυτότητας της άτυχης δημοσιογράφου. Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης, στον όμιλο της Κρήτη TV καθώς και στους συναδέλφους της. 

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Εκαβ Βενιζέλειο
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