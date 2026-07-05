7 κορυφαίοι ελληνικοί προορισμοί για κατάδυση - Η Κρήτη στην κορυφή

Η Ελλάδα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς για κατάδυση στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της καθαρής θάλασσας, της μεγάλης ακτογραμμής και της ποικιλίας του βυθού: ναυάγια, σπηλιές, κάθετοι βράχοι, ερημικές βραχονησίδες και θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένη όσο άλλες χώρες στον καταδυτικό τουρισμό, αλλά αυτό ακριβώς την κάνει και πιο αυθεντική.

Παρακάτω είναι μερικοί από τους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς για κατάδυση, για να κάνετε τα πλάνα σας για το καλοκαίρι:

1.Νησί Περιστέρα– Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου

Εδώ βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους υποβρύχιους προορισμούς της Μεσογείου κι ένα από τα πιο εντυπωσιακά οργανωμένα σημεία κατάδυσης στην Ελλάδα. Το διάσημο αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας – εμπορικό πλοίο με χιλιάδες αμφορείς της κλασσικής εποχής (4ος π.Χ. αιώνας).

Η περιοχή του πάρκου προστατεύεται αυστηρά, κάτι που έχει κρατήσει το οικοσύστημα σχεδόν ανέπαφο, οπότε η κατάδυση και στα γειτονικά ερημόνησα είναι σπουδαία εμπειρία. Και βέβαια πάντα θα έχετε εδώ την μεγάλη πιθανότητα να συναντήσετε τις θρυλικές μεσογειακές φώκιες.

2. Ζάκυνθος – Σπηλιές και θαλάσσιες χελώνες

Η Ζάκυνθος είναι ιδανική για «θεαματικές» καταδύσεις. Στα νότια, γύρω από το Κερί, υπάρχουν σπηλιές, τούνελ και κάθετοι βράχοι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δεις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta σε ρηχά νερά, ειδικά στο Μαραθονήσι. Η ακτογραμμή στα βόρεια και βορειοδυτικά είναι άκρως εντυπωσιακή, με υποβλητικά παράκτια σπήλαια, με ρηχά τυρκουάζ νερά και απίστευτους φωσφορισμούς, ενώ στα μονόπετρα λίγο βαθιά θα βρείτε κάθε είδος θαλάσσιας ζωής, σφουγγάρια και κοράλλια.

3. Κρήτη – Ποικιλία βυθού και βαθιά νερά

Η Κρήτη προσφέρει ίσως τη μεγαλύτερη ποικιλία: από σπηλιές και απότομα drop-offs μέχρι ναυάγια και καθαρά νερά με πολύ καλή ορατότητα. Περιοχές όπως τα Χανιά, η Ελούντα και η νότια ακτή προς το Λιβυκό Πέλαγος (ειδικά στην περιοχή Πλακιάς-Δαμνόνι) είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

4. Κάλυμνος – Κάθετοι βράχοι και σπηλιές

Η Κάλυμνος είναι παγκοσμίως γνωστή για αναρρίχηση, αλλά και η κατάδυση εδώ είναι εξαιρετική. Έχει κάθετους υποβρύχιους τοίχους, σπηλιές και εξαιρετική διαύγεια νερού. Η μορφολογία του βυθού θυμίζει σε πολλά σημεία «υποβρύχιο φαράγγι». Και βέβαια είστε στο νησί των σφουγγαράδων οπότε μια τουλάχιστον κατάδυση εδώ επιβάλλεται!

5. Πύλος – Πελοπόννησος

Μία από τις κορυφαίες περιοχές για κατάδυση στην Ελλάδα! Όλος ο κόλπος του Ναυαρίνου έχει ωραία σημεία και ναυάγια αλλά τα αληθινά κορυφαία σποτ βρίσκονται στα ερημικά νησιά ακριβώς μπροστά, στη Σφακτηρία και στο Τσιχλή Μπαμπά, Καθαρά νερά, λίγος κόσμος και ενδιαφέρουσα γεωμορφολογία με βράχια και μικρούς ύφαλους. Τα βάθη είναι προσιτά και οι αρχάριοι καθόλου δεν θα απογοητευθούν.

6. Σαντορίνη – Ηφαιστειακός βυθός

Ο βυθός εδώ είναι μοναδικός λόγω του ηφαιστείου, με σκούρα πετρώματα, απότομα βάθη και ιδιαίτερη γεωμορφολογία. Υπάρχουν πολλά θαυμάσια σημεία και ναυάγια αλλά η βουτιά στον τοίχο της καλντέρας – με κάθετη όψη που πάει κάτω 400 μέτρα! – είναι εμπειρία ζωής και θα σας κόψει την ανάσα. Μικρή και Μεγάλη Καμένη έχουν εντυπωσιακό βυθό αλλά όχι σπουδαία ορατότητα ενώ η Θηρασιά έχει «μυστικά» σημεία γεμάτα μεγάλα ψάρια, αστακούς και σφουγγάρια.

7. Νησί Πάτροκλος- Αττική

Η πιο ωραία πρόταση για κατάδυση στην θάλασσα της Αθήνας. Το νησί είναι διάσπαρτο με ναυάγια από την ρωμαϊκή εποχή έως τον 20ο αιώνα. Τα νερά είναι διάφανα και με ορατότητες που ξεπερνάνε τα 20 μέτρα βάθος το καλοκαίρι! Το νότιο κομμάτι του νησιού είναι πιο απότομο και με βαθύτερο βυθό αλλά εκεί θα βρείτε το επιβλητικό ναυάγιο του εμπορικού πλοίου «Κυρά Λένη» σε βάθος από 15 έως 20 μέτρα, γύρω από το οποίο υπάρχουν πολλά κοπάδια με ψάρια.

Περισσότερα για το ταξίδι στο www.discerning-greece.com/

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